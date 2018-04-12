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Çiftlikbank soruşturması 8 şüpheliden 4’ü mahkemeye sevk edildi
12.04.2018 - 18:31 | Son Güncelleme: 12.04.2018 - 18:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çiftlikbank soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, aralarında Çiftlikbank'ın firari muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 8 şüpheliden 4’ü tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Etiketler : Çiftlikbank soruşturması,
555702 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/555702.aspx
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