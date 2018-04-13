Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Amerikan MSNBC kanalında yer alan habere göre adının açıklanmasını istemeyen üst düzey iki yetkili, Suriye konusunda kanıta sahip olduklarını duyurmuştu..

Haberde ABD yönetiminin, Doğu Guta bölgesindeki kimyasal saldırının kurbanlarından elde ettiği kan ve idrar örnekleri üzerinden söz konusu kimyasal saldırıda sinir gazı ve klorin kullanıldığı konusunda kesin bir yargıya ulaştıkları bildirilmişti. Aynı yetkililer, sinir gazı ile klorinin, daha önce kimyasal silah saldırıları yapan Suriye rejiminin kullandığı kimyasallarla uyuştuğunu kaydetmişti.

Ayrıca yetkililer, ABD'nin elindeki veriler ile bölgeden ve diğer ülkelerden elde ettiği istihbarat bilgileri ışığında Duma'daki kimyasal saldırıdan Beşşar Esed rejiminin sorumlu olduğu kanaatine vardığını ifade etmişti.