Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, hem yasal, hem de ekonomik ve sosyal alanda birçok tedbir alınmasına rağmen kadınlara yönelik şiddetin devam ettiğini söyledi. Bakan Kaya, bu konuda yeni politikaların belirlenmesi için bilimsel anlamda bir veri tabanı oluşturacaklarını ve şiddetin gerçek sebeplerinin ortaya çıkarılacağını kaydetti. Atılacak yeni adımlar hakkında bilgi veren Kaya, şunları söyledi: Kadın şiddeti konusunda bizim bir istatistiğimiz ve veri tabanımız yok. Türkiye’de bugüne kadar bu konuda bir veri analizi yapılmamış. Şimdi bunu yapmak istiyoruz. Kadın cinayetleri konusunda 300’lü sayılardan bahsediliyor ama bunun bilimsel bir altyapısı yok. Bunu sağlıklı bir şekilde ortaya koyacağız. Bu sayı 100 olunca veya bir olunca da az değil sonuçta. Bir tanesi bile çok fazla. Alacağımız önlemleri de buna göre çeşitlendireceğiz. Yani şiddetin gerçek sebepleri ortaya çıkarmak için de bu veri tabanının oluşması önemli. Şiddet cinsiyet saiki ile mi ortaya çıkıyor, yoksa ekonomik mi, sosyal mi, psikolojik mi buna bakacağız. Bunların ortaya çıkması lazım ki ona göre tedbir alalım. Önümüze bir fotoğraf çıkacak. Ondan sonra politika belirlerken bu verileri kullanacağız.