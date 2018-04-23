Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Seçim hazırlıklarının başlamasıyla Türkiye’de yaşayan yabancı ve mültecilerin oy kullanıp kullanamayacağı merak konusu oldu. Mülteciler Derneği yaklaşık 3,5 milyon Suriyelinin oy kullanma hakkının bulunmadığını aktardı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Seçimlere katılabilmenin ilk kuralı Türk vatandaşı olmaktır. Kanuna göre Türk vatandaşı olmayanlar seçimlerde veya halk oylamalarında oy kullanamazlar. Bu sebeple Türkiye’de bulunan Suriyelilerin oy kullanma hakkı bulunmamaktadır. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçiminde yabancılar oy kullanamazlar.”