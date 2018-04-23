Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Anıtkabir'de tören düzenleniyor. Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MHP lideri Devlet Bahçeli Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e yürüdü.​ Başbakan Binali Yıldırım ve Meclis Başkanı Kahraman Ata'nın mozalesine çelenk bıraktı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Kahraman Anıtkabir özel defterine yazdı. Kahraman, mesajında Türk milletinin ilerlemeye devam edeceğini belirtti. ​

İLK ZİYARET MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk tören Anıtkabir’de gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda devlet protokolünden önce çocuklar Ata’nın huzuruna çıktı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki çocuklar, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Yılmaz’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bakan Yılmaz, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"TBMM’nin kuruluşunun 98. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu paylaşmak üzere huzurunuzdayız. Milli iradenin en somut yansıdığı kurum olan milletimizin kuruluş mücadelesini yöneten Gazi Meclis TBMM, milletimizin istiklal ve istikbalini koruma kararlılığını her zaman göstererek milli birlik ve beraberliğimizin timsali olmuştur."

"TBMM’nin kuruluşunu çocuklara bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyoruz. Milli Eğitim ailesi olarak çocuklarımıza güveniyor onlarla birlikte bu güzel ülkeyi, milletimizin kızıl elması olan çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkacağımıza söz veriyor, bu hedefe her geçen gün daha çok yaklaştığımızı da ifade etmek istiyorum. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, milli değerlerle donatılmış evrensel değerlere açık bir nesil yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla, şanla, şerefle kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."



