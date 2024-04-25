Marmaris'te bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İlknur Ç. isimli kadın, çalıştığı iş yerinin önünde A.İ.K isimli erkeğin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Marmaris’in İçmeler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, bir otelde teknik personel olarak çalışan İ.Ç (39) isimli genç kadın, iş yerinin önünde A.İ.K isimli erkeğin bıçaklı saldırısına uğradı.

Olay yerindekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olaydan sonra kaçan A.İ.K polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bıçaklanan İlknur Ç. ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.