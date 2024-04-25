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Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde korkunç olay! Nöbet listesi tartışması kanlı bitti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da, bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde, güvenlik amiri, yardımcısını sopayla darbederek öldürmüştü. Zanlının ifadesinde nöbet listesi yüzünden tartıştıklarını söyleyerek, kendisini "Omzuna vurmayı amaçladım ama başına geldi" sözleri ile savundu.

İstanbul Kadıköy'de bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde geçen hafta yaşanan olayda, güvenlik amiri olarak görev yapan Erdal Çaycı (43) ile güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay (47) arasında iddiaya göre tartışma çıktı.

SOPA İLE ÖLDÜRDÜ

Çaycı, sopayla Atilla Ay'ı darp etmeye başladı. Aldığı darbelerle yere yığılan Atilla Ay, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Çaycı, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'OMZUNA VURMAK İSTEMİŞTİM AMA...'

Erdal Çaycı'nın ifadesi ortaya çıktı. Zanlının ifadesinde, “İki aydır nöbet listeleri yüzünden tartışıyorduk. Bu sebeple kendisini birkaç kez uyardım ama beni dinlemedi. Küfretti. Yanda duran sopaya önce o yöneldi. Bende sağ tarafımda duran sopayı elime aldım. Omzuna vurmayı amaçladım ama başına geldi. Birkaç kez vurdum” dediği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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