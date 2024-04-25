Baskında mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

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Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Mersin'de, ekipler bir apartmanın zemin katında peynir üretimi yapıldığı ihbarı ile harekete geçti. Satışa hazır 40 kilogram peynir el konulduktan sonra imha edildi, imalathane ise mühürlendi.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, zabıta ekipleri Akkent Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında sağlıksız koşullarda peynir üretildiğini belirledi.
Adrese giden ekipler, yabancı uyruklu kişilere ait imalathanenin ruhsatsız olduğunu ve hijyen kurallarına uyulmadığını tespit etti.
Satışa hazır 40 kilogram peynir el konulduktan sonra imha edildi ve imalathane mühürlendi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı