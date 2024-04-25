Baskında mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Nisan 2024 15:18 - Güncelleme: 25 Nisan 2024 15:21 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Mersin'de, ekipler bir apartmanın zemin katında peynir üretimi yapıldığı ihbarı ile harekete geçti. Satışa hazır 40 kilogram peynir el konulduktan sonra imha edildi, imalathane ise mühürlendi.