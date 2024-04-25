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Baskında mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Baskında mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'de, ekipler bir apartmanın zemin katında peynir üretimi yapıldığı ihbarı ile harekete geçti. Satışa hazır 40 kilogram peynir el konulduktan sonra imha edildi, imalathane ise mühürlendi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, zabıta ekipleri Akkent Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında sağlıksız koşullarda peynir üretildiğini belirledi.

Baskında mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi - 1. Resim

Adrese giden ekipler, yabancı uyruklu kişilere ait imalathanenin ruhsatsız olduğunu ve hijyen kurallarına uyulmadığını tespit etti.

Baskında mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi - 2. Resim

Satışa hazır 40 kilogram peynir el konulduktan sonra imha edildi ve imalathane mühürlendi.

Baskında mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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