Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Isırılarak koparılan kulağı martı kaptı, mahkeme 3 yıl hapis verdi

Isırılarak koparılan kulağı martı kaptı, mahkeme 3 yıl hapis verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Isırılarak koparılan kulağı martı kaptı, mahkeme 3 yıl hapis verdi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Büyükada'da, kız arkadaşına şiddet uygulayan Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek'i durdurmak isterken saldırganın kulağını ısırarak kopardığı Eyüp Çelik davasında 8 yıl sonra karar çıktı. Sanık Seyrek, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, kopan kulağı martı tarafından alınan Eyüp Çelik ise beraat etti.

Büyükada'da 29 Temmuz 2016'da yaşanan arbede sırasında Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek, Eyüp Çelik'in kulağının bir parçasını ısırarak koparmış, yere düşen kulak parçasını da martı almıştı. 8 yıl süren davada karar çıktı. 

Adalar Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki sanık Eyüp Çelik ile taraf avukatları katıldı. Sanık Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 29 Temmuz 2016'da Büyükada'da Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek'in kız arkadaşı ile yaşadığı tartışmaya Eyüp Çelik'in müdahale etmesinin ardından taraflar arasında da tartışma çıktığını belirtti.

KULAĞINI ISIRARAK KOPARDI

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtilen mütalaada, Çelik'in, Seyrek'i göğsünden ittiği, beraber yere düştükleri, ardından Seyrek'in, Çelik'in sol kulağını ısırarak bir parça kopardığı aktarıldı.

Mütalaada, Seyrek'in basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı, Çelik'in ise yüzde sabit iz oluşacak şekilde yara aldığı kaydedildi.

MAHKEME 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VERDİ

Sanık Seyrek'in "yüzde sabit iz oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan cezalandırılması, müşteki-sanık Eyüp Çelik'in ise "basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan Çelik, aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirterek, "Olay tarihinde diğer sanığın saldırmış olduğu kız 'Kurtar, kurtar' diye bağırıyordu. Alelade bir tartışma olsa ben zaten müdahil olmam" dedi.

Davayı karara bağlayan hakim, sanık Seyrek'in "yüzde sabit iz oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Hakim, müşteki sanık Eyüp Çelik'in ise "kasten yaralama" suçundan beratına hükmetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Hasan Arat'ın sonunda sabrı doldu taştı! Beşiktaş 2 yıldıza kapıyı gösterildi sezon sonu ayrılık var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Baskında mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi - GündemMide bulandıran görüntüler! Vatandaşa yedireceklerdiAfrika'dan çöl tozu ile virüs ve bakteriler de geldi! Hasta sayısı arttı, sağlıklı olanları bile vuruyor - GündemAfrika'dan çöl tozu ile birlikte geldilerYer: Çanakkale... Conkbayırı'nda 'Haka dansı' sosyal medyada gündem oldu - GündemSosyal medya bu videoyu konuşuyor!Okul bahçesinde küçük çocuğa tekme atan cani yakalandı - GündemOkul bahçesinde küçük çocuğa tekme atan cani yakalandıKum silosunda çalışan işçi 4 metreden beton zemine düştü - GündemKum silosunda çalışan işçi 4 metreden beton zemine düştüOtizmli gence şiddet uygulamıştı! Bakıcının cezası belli oldu - GündemCezası belli oldu, Bakanlık harekete geçti!
Sonraki Haber Yükleniyor...