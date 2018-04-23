Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Esma Taşyürek'e teslim etti. Binali Yıldırım, "23 Nisan çocuk bayramı, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan kabul edilen ilk resmi bayramdır. Bu bayramın bir hikayesi var. Aziz milletimiz, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenik düşmüş, ülkemizi işgal edenlerle amansız bir mücadeleye girişmiştir. Bu mücadelede, kadın, erkek, ihtiyar birçok kişiyi bu savaşlarda şehit verdik" dedi.
Başbakan Yıldırım'ın koltuğuna 11 yaşındaki Esma oturdu
23.04.2018 - 11:19 | Son Güncelleme: 23.04.2018 - 11:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 5.sınıf öğrencisi Esma Taşyürek'e bıraktı.
Etiketler : başbakan,23 nisan,çocuk başbakan,binali yıldırım,
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