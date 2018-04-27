Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'nın Afrin'de yürüttüğü temizlik oeprasyonları devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın sonalnadırılmasıyla başlanan temizlik faaliyetlerinde sona yaklaşıldı. Mehmetçiklerin yürüttüğü operaysonlarda PKK'nın EYP'lerini akılalmaz yerlere yerleştirdiği ortaya çıkıyor.

SINIFIN ORTASINDA EYP

Afrin'de faliyet gösteren SAS timleri bölgede yürüttüğü temizlik faaliyetlerinde bir okulun sınıfına gizlenmiş EYP keşfetti. Kablo ve bulguları inceleyen SAS timleri sınıfın orta yerine patlayıcıların yerleştirildiğini tespit etti.

Afrinli çocukların okuması gereken, eğitim alması gereken bu okulları terör yuvası haline getiren teröristler, buraları da hain planları dahilinde kendilerine mesken edindikleri ayyuka çıktı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

SAS timinin tespit ettiği patlayıcı kısa sürede etkisiz hale getirildi. Timler zemine gömülü vaziyette bir büyük tüp ve beraberinde tesir arttırıcı maddeler buldu. TSK'da konuya ilişkin açıklama yaparken operasyonu "7 EYP okul binasının zarar görmemesi maksadıyla SAS timi tarafından etkisiz hale getirilmiş, müteakiben emniyetli bölgede kontrollü olarak imha edilmiştir."sözleriyle duyurdu.