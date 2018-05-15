Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır ve Mardin’de teröristlerin zarar verdiği, aralarında cami ve kilisenin de bulunduğu 23 tarihi yapıdan Nusaybin’de Zeynel Abidin Camisi ve Külliyesi, Diyarbakır’da Hasırlı Mescidi, Protestan Kilisesi ve Arap Şeyh Camisi’nin de aralarında bulunduğu 11’inin restorasyonu tamamlandı. Diyarbakır’daki Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi ve Ermeni Katolik Kilisesi ile Nusaybin’deki Selman’ı Pak Camisi ve Türbesi gibi restorasyonu süren 12 eserle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.