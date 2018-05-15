Diyarbakır ve Mardin’de teröristlerin zarar verdiği, aralarında cami ve kilisenin de bulunduğu 23 tarihi yapıdan Nusaybin’de Zeynel Abidin Camisi ve Külliyesi, Diyarbakır’da Hasırlı Mescidi, Protestan Kilisesi ve Arap Şeyh Camisi’nin de aralarında bulunduğu 11’inin restorasyonu tamamlandı. Diyarbakır’daki Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi ve Ermeni Katolik Kilisesi ile Nusaybin’deki Selman’ı Pak Camisi ve Türbesi gibi restorasyonu süren 12 eserle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
PKK’nın yıktığı eserler ayağa kalkıyor
15.05.2018 - 03:53 | Son Güncelleme: 15.05.2018 - 03:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Teröristlere yönelik başarılı operasyonların ardından sağlanan huzur ortamında tarihi varlıkların yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Etiketler : pkk,zeynel abidin cami,
560184 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/560184.aspx
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