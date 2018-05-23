Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batuhan Yaşar ANKARA



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, en güçlü listeleri AK Parti’nin ortaya koyduğunu belirterek, “Bir kere daha ortaya çıktı ki, Türkiye’nin amiral partisi AK Parti’dir. “Parlamenter sistem bitiyor”, “Türkiye’de siyaset bitiyor” sözlerinin tam tersine AK Parti güçlü bir başkan adayı yanında güçlü bir Meclis için de tarihi bir liste ortaya koydu. Listede Bakanlar Kurulu, Başbakan dahil herkes var. Bu şu demek: AK Parti 24 Haziran için en güçlü şekilde hazırlanıyor” dedi.

Listedeki kadın adaylara dikkat çeken Albayrak, “126 kadın adayın, en az 60’ı 70’i seçilecek yerlerde. En yakın muhalefet partisi işte CHP diyorlar, herhalde 20’yi bile bulmaz. Gençlere bakıyorsunuz, 25 yaş altı 57 aday var. Genel Başkanımız bu stratejik vizyonla ilklerin partisi olduğumuzu ortaya koydu” ifadelerini kullandı.



“ALLAH MAHCUP ETMESİN”

İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday gösterilen Bakan Albayrak şöyle konuştu: “Birinci sıraya konulmak bizim için çok büyük vebal ve sorumluluk. Artık Allah mahcup etmesin demek lazım, yani bu yükün altından kalkmak lazım inşallah.

Yeni sistemde öyle 20 kişilik, 600 kişilik bir havuz değil, 81 milyon kişi var bakan olabilecek. Hatta yurt dışındaki vatandaşlarımız... Yeni sistem çok büyük sürprizlere gebe yani öyle bakmak lazım diye düşünüyorum.

AK Parti şeksiz şüphesiz, en ufak tereddütsüz, en güçlü şekliyle tıkır tıkır hedeflerine yürüyor.”



İSTANBUL EŞİTTİR TÜRKİYE

İstanbul’a ayrı bir önem verdiklerini kaydeden Bakan Albayrak “İstanbul eşittir Türkiye olarak bakan bir partiyiz, çünkü bu hareketin doğuşu İstanbul’daki dönüşümle başlayan bir hareket. Ve Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanlığı döneminden doğan ve çeyrek asır olacak artık, İstanbul’daki öncü ve vizyoner başarı hikayesiyle bu partiyi de taşıyıp bir noktaya getirdi. İstanbul’u ne kadar yukarı taşırsanız, Türkiye’yi de sürükleyeceği için çok olumlu bir noktaya taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.



(HDP barajı aşar mı?) HDP’nin barajı geçip geçmemesi AK Parti için önemli bir nokta değil. Biz hiçbir zaman siyasette pozisyonumuzu bir rakibe göre konumlandıran bir parti olmadık.



(Muhalefetin vekil listeleri) Açıkçası ben muhalefetin listesini değerlendirmenin AK Parti için zül olacağını düşünüyorum. 6 oktan bahsediyorlar. Devlet tehdit altında yoksunuz, millet darbe yapılıyor yoksunuz, cumhuriyeti yıkmaya çalışıyorlar ortada yoksunuz. Halk operasyonla karşı karşıya, bölünmeyle karşı karşıya siz bölücülerle hareket ediyorsunuz gibi bir noktada baktığınız da resmen hakikaten muhalefetin yaşadığı bir travma var.



(MHP ittifakı ve Kürt seçmen) Ben bu noktada bakıldığında, sadece Doğu, Güneydoğu değil, tüm Türkiye özelinde de bu sürecin çok daha olumlu şekilde, çok daha güçlenerek devam edeceğini düşünüyorum. Ve bu noktada AK Parti’nin de MHP’yle bu iletişimi sürdürüyor olmasının devlet özelinde de Kürt seçmenle ilişkisinin pozitif yöne evrilmesine de katkısı bulunduğunu düşünüyorum, bunun da bir tezahürü var.



BİR TELİNE ZARAR GELİRSE...

“Amerika’daki bir internet sitesinde bir haber çıkmış. İsrail suikastçılar gönderecekmiş Cumhurbaşkanımıza suikast düzenleyecekmiş. Ben de diyorum ki valla bu haberler çıkıyorsa söyleyeceğim bir cümle var artık benim.

Vatandaş bunu konuşuyor, insanımız şunu söylüyor: “cumhurbaşkanımızın saçının teline zarar gelirse bundan sonra olağan şüpheli bunlardır.”

Türkiye ekonomisi çok sağlam ve güçlü temeller üzerine oturmuş durumda. Çok açık net bir operasyon söz konusu, bunu sokaktaki insanlar bile biliyor. Birileri Türkiye’deki siyasi gündemi ekonomi üzerinden etkilemeye çalışıyor.



MÜCADELEMİZ ARTACAK

Gerek FETÖ, gerek PKK taşerondur. Artık yeni dönemden sonra Türkiye gölgelerle değil, suretlerle bir mücadele içine girecektir. 24 Haziran’dan sonra gölgeler dönemi bitiyor suretlerle. 24 Haziran’dan Türkiye bu mücadeleye en güçle şekilde girecek.

Doğu Akdeniz birilerinin gölü, istediği şeyi oynatıyor, böyle bir şey yok. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanıyor. Biz o gemileri oraya sokmayız. Enerji Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız askeriyemizle birlikte bu süreçle ilgili duruşumuz nettir.

Millî duruş kazandıracak

(Anketlerde son durum ne?) Türkiye kamuoyunda konuşulan anketler noktasında bakıldığında gerek cumhurbaşkanlığı seçimleri, gerek genel seçimler noktasında bakıldığında AK Parti açık ara önde gidiyor AK Parti’nin adayı açık ara önde gidiyor. Seçimlerde belirleyici unsur, Türkiye’de 16 yıldır olduğu gibi güven ve istikrar. Son yıllarda bunun yanına yerli ve millî duruş da eklendi.

Millî kelimesinden alerjisi olan siyasi gruplar bile millî kelimesini kullanmaya başladılar.

(Muhalefet seçimleri 2. tura bırakmak için çalışıyor) Benim şahsi kanaatim seçim ikinci tura kalmaz, birinci turda cumhurbaşkanımız seçilir. Beklentimiz de, temennimiz de bu çerçevede. Ola ki ikinci tura kaldı, birinci turdakinden çok daha fazla bir oyla ikinci turda seçilir.

Yerli enerjide rekor kırdık

Yani ürettiğimiz enerji kaynaklarından, elektrik kaynaklarındaki yerlilik payında bir hedef koyduk. Dedik ki 35’le, 45 arası hedef 3’te 2 hızlı hızlı büyüteceğiz. Dün aldığım rakam Mayıs başı itibariyle yüzde 51,17’ye ulaştık, bu rekor düzeyinde bir rakam, müthiş bir rakam elhamdülillah. Doğu Akdeniz gemimiz hazır, inşallah Doğu Akdeniz’de bu sene en az bir sığ, bir de derin sondajımızı yapacağız. Petrol, gaz aramacılık sondajları, yeni maden kaynakları sismik, jeokimya haritalarımız bitti bakın bütün paftalar hazır. 1 milyon metre sondaj yapmıştık geçen yıl, bu yıl 2 milyon metre sondaj devam ediyor. Önümüzdeki yıl 3 milyon metreyle Avustralya, Kanada, Güney Afrika gibi ülkelerin metrajını yakalayacağız.



BATI, TEHDİT ALTINDA

Hem Amerika ve Avrupa Birliği özelinde hakikaten çok zor bir döneme girilen bir sürecin eşindeyiz. Özellikle bunu Avrupa ve Amerika seyahatlerimizde akılcı, rasyonel siyasi muadillerimizle görüştüğümüzde hakikaten hepsi bunu çok açık, net ifade ediyorlar. Diyorlar ki, akıl tutulması yaşıyoruz. Batı medeniyeti bir tehdit altında, ama bu tehdidi aşma noktasında rasyonel bir akıl sergileyecek basiret, feraset ve liderlik eksikliğinden dolayı bunu yaşıyoruz diyorlar, açıkça bize söylüyorlar bunu. Bu kendi içlerindeki çatışmanın ve kavganın tezahürü.