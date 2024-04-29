'Yeni doğan' bebekler üzerinden vurgun yapmışlardı! Kamudan devlete geçirmek için yüzde 20 komisyon alıyorlarmış

'Yeni doğan' bebekler üzerinden SGK'yı dolandıran 300 kişilik şebekenin yüzde 20 komisyonla çalışarak bebekleri kamudan özel hastanelere sevk ettikleri ortaya çıktı. Beylikdüzü Medilife, Avcılar Hospital, Medicine Esenyurt ile Reyap Esenyurt ve Reyap Çorlu gibi çok sayıda hastane ise mercek altına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele şube ekipleri İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da bazı hastanelere operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda yeni doğan bebekleri usulsüz şekilde özel hastanelere sevk ederek SGK'yı dolandıran şebeke çökertilmişti. Soruşturmaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

300 KİŞİLİK ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Yapılan soruşturmada aralarında doktorlar, hemşireler ve hastane yöneticilerinin de bulunduğu 300 kişilik şebekenin yeni doğan bebekleri çeşitli gerekçeler göstererek kamudan özel hastanelere sevk ettikleri, yoğun bakım ünitelerinde günlerce tuttukları ve devlete yüklü miktarda fatura çıkardıkları tespit edildi.

YÜZDE 20 KOMİSYON!

Aralarında Reyap Hastanesi Çocuk Doktoru ve Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin sahibi Dr. Fırat Sarı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görevli Dr. İlker Gönen'in de bulunduğu çok sayıda doktorun yüzde 20 komisyonla çalışarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 41 kişiden 40'ını 'ini İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da düzenledikleri baskınlarda yakaladı. 259 kişinin ise savcılığa ifadeye çağrıldı.

ÇOK SAYIDA HASTANE MERCEK ALTINDA

Şebekenin 2 yıl içerisinde yüzlerce bebeği naklettikleri Beylikdüzü Medilife, Avcılar Hospital, Medicine Esenyurt ile Reyap Esenyurt ve Reyap Çorlu gibi özel hastaneler de mercek altına alındı.

FİRARİ BİR KİŞİ ARANIYOR

Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, zanlıların “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kasten öldürmenin ihmali davranışlarla işlenmesi” ve “rüşvet” suçlarından emniyetteki sorguları devam ediyor.