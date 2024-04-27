Suçlarına bebekleri alet etmişler: 14'ü doktor 41 kişi gözaltına alındı

Özel hastanelerin yeni doğan yoğun bakım servislerinde usulsüz bebek hasta sevk ettikleri, ödeme almaya devam etmek için bebekleri hastanede tuttukları, personel masrafından kaçmak için yoğun bakım ünitesinde doktor bulundurmadıkları, hemşireleri doktor olarak tanıttıkları gerekçesiyle 14'ü doktor 41 şüpheli gözaltına alındı. Firari iki kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Özel hastaneler suç yuvası haline getiren onlarca kişilik çete Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün radarına girdi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yapılan çalışmalarda ekipler, aralarında doktor, hemşire ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının da olduğu örgütlü hareket eden şüphelilerin, rüşvet suçuna konu maddi menfaat temin ettikleri bilgisine ulaştı.

SUÇ LİSTESİNDE YOK YOK!

Çalışmalar çerçevesinde, özel hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerineusulsüz bebek hasta sevk ettikleri, SGK Başkanlığınca özel hastanelerde tedavi gören bebek hastalara günlük 8 bin TL ödeme yapıldığı için hastane görevlilerinin iyileşen ve taburcu edilmesi gereken bebekleri, ödeme almaya devam edebilmek için hastanelerde tutmaya devam ettikleri, bahse konu yoğun bakım ünitelerinde 7/24 bulunması zorunlu doktor personeli masraflardan kaçınmak için yoğun bakım ünitesinde bulundurmadığı, yalnızca resmi kayıtlarda görevli olarak gösterildiği ancak bebek hastaların durumları ağırlaştığı gün ve saatlerde görevli gösterilen doktorlara ait telefonların hastanelerden uzak bambaşka noktalarda baz verdikleri, yoğun bakım ünitelerinde mütemadiyen hemşirelerin çalıştırıldığı, acil durumlarda telefonla hemşirelerin birbirlerine hangi müdahalede bulunmaları gerektiğini telkin ettikleri, hasta yakınları doktorla görüşmek istediğinde hemşirelerin kendilerini doktor olarak tanıttıkları tespit edildi.

ONLARCA KİŞİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda İstanbul ve Tekirdağ'da yapılan eşzamanlı operasyonda, aralarında 14 doktor, 17 hemşire, 8 hastane görevlisinin de olduğu toplam 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FİRARİ İKİ KİŞİ ARANIYOR

Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan adli aramalarda, 45 dijital materyal, 55 kutu yasa dışı ilaç, 102 sayfa usulsüz tıbbi işlemlere ilişkin doküman ele geçirildi.

Firar olan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.