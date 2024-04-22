Jovan Vukotiç'i kim öldürdü? Sırp çete liderinin infazında dikkat çeken '60 saniye' detayı

Şişli'de Sırp organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'in pusu kurularak ve eziyet çektirilerek öldürülmesine ilişkin davada bilirkişi raporu hazırlandı. Duruşmada ifade veren sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Raporda ayrıca saldırıya uğradığı araçtaki GPS takip cihazının 60 saniyede yerleştirilip kapatılabilir olduğu belirtildi.

Sırp çete lideri Juvan Vukotic'in Şişli'de 8 Eylül 2022'de öldürülmesine ilişkin Radjone Zıvkoviç ve Milan Vujotic’in de 8'i tutuklu olmak üzere 18 sanığın yargılandığı dava dosyası mütalaaya gönderildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatlarıyla hazır bulundu. Duruşmada, bir kısım tutuklu sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Mahkemede, söz konusu araçların incelemesine ilişkin bilirkişi raporu hazırlandığı aktarıldı. Raporda, aracın sol arka çamurluk ile bagaj arasındaki boşluğun başka bir müdahaleye gerek kalmadan, altına yatılarak hiçbir el aletine ihtiyaç duyulmadan havalandırma ızgarası sadece çekilerek sökülmesiyle ortaya çıkartılabilir olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, bu bölgeye bahsi geçen GPS takip cihazının uygun boyutta olduğu takdirde en geç 60 saniyede yerleştirilip kapatılabilir olduğu ifade edildi.

'OLAYIN BENİMLE İLGİSİ YOK'

Duruşmada, tutuklu sanık Milan Vujotic, tercüman aracılığı ile yaptığı savunmasında “Herkes açık bir şekilde bilmelidir ki, bu olayın benimle ilgisi yoktur. Mahkemenin kararına saygı duyuyorum” dedi.

'GELMEYEN HTS KAYITLARI YÜZÜNDEN TUTUKLUYUM'

Olay günü telefonun kapalı olduğunu ve veri akışının olmadığını söyleyen tutuklu sanık Emircan Sümer savunmasında, “Bir seneyi geçti tutukluyum. HTS kayıtlarının bir senedir analizi gelmiyor. Gelmeyen HTS kayıtları yüzünden tutukluyum. Saçlarım beyazladı. Fezlekede belirtilen adresin hücre evi olduğu söyleniyor. Hayatım boyunca böyle bir adrese gitmedim. Beraatımı talep ediyorum” şeklinde konuştu.

'VUKOTİÇ'İ VURDULAR'

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Furkan Yeşil, İstanbul’da gezmekten başka bir şey yapmadığını ifade ederek, ‘’Emre’nin ‘Erhan abi’ dediği kuzeninin ‘Vukotiç’i vurdular’ şeklinde mesajı mevcut. Jovan Vukotiç’i takip etmedim, öldürmedim. Bu mesaj kimin telefonundan çıkmışsa onu alın. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

'YALVARIYORUM BENİ SERBEST BIRAKIN'

Sanıklardan Radoje Zıvkovic ise savunmasında, suç örgütüne üye olmakla suçlandığını ama neye dayandırılarak suçlandığını bilmediğini belirterek, ‘’Bu salonda neler konuşuluyor hiçbir şey anlamıyorum. Ben basit bir insanım ve buraya turistik gezi amaçlı geldim. Gerçek bir pasaportla Karadağ’dan Türkiye’ye geldim. Beni serbest bırakmanız için yalvarıyorum” ifadelerini kullandı.

DOSYA MÜTALAA HAZIRLANMASI İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca, dosyanın mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Şişli’de Sırp organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç’in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, ayrıca Sarıyer’de Sırp çete üyesinin pusuya düşürülerek kaçırılması ve götürüldüğü villada eziyet edildikten sonra öldürülmesine ilişkin 2 ayrı iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan ilk iddianamede, Şişli’de 8 Eylül 2022’de E5 üzeri Zincirlikuyu istikameti üzerinde seyir halinde bulunan aracın yanına 1 motosiklet üzerindeki 2 şahsın yaklaştığı, aracın sağ ön yolcu kısmından 4-5 el ateş edildiği, sağ ön yolcu koltuğunda oturan yabancı uyruklu şahsın silahla yaralandığının öğrenilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı aktarılmıştı.

Hazırlanan iddianamede 13 şüphelinin ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilirken, şüpheliler Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic’in ‘silahlı suç örgütü kurmak veya yönetmek’ suçundan 5’er yıldan 14’er yıla kadar, diğer şüphelilerden 8’inin ‘silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 1’er yıldan 2’şer yıla kadar hapis cezaları istenmişti. Şüpheli Cemre Murat Çalış’ın ‘silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar, sanık Murat Polat’ın ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 7 aydan 1 yıl 4 aya kadar hapis cezasının talep edildiği iddianamede, şüpheliler Radoje Zıvkovic, Milan Vujotic ve Zdravko Perinovic’in ayrıca ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2’şer yıldan 5’er yıla kadar hapis cezaları talep edilmişti.

Öte yandan hazırlanan diğer iddianamede ise Jovan Vukotic’in öldürülmesinin uluslararası alanda faaliyet gösteren ‘Kavackı’ suç örgütünce yaptırıldığı tespitinin dışında, aynı suç örgütünce Risto Mıjanovic’in kaçırıldığı, sonrasında eziyet edilerek öldürüldüğü belirtilmişti. İddianamede, Karadağ vatandaşı olan, Türkiye’de ‘Ali Matic’ ismini kullanan ve ‘Skaljarı’ suç örgütünün üst düzey üyesi olan Risto Mijanovic’in 11 Eylül 2020’de İstanbul Uskumruköy’ de bir restoranda kaçırıldığı, 11 Eylül 2020 ile 10 Kasım 2020 tarihleri arasında öldürüldüğü aktarılmıştı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Hakan Kaptan’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar, şüpheli Zeljko Bojanic’in ise ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 4 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. İddianamede, şüpheliler Radoje Zivkovic ve Milan Vujotic’in ‘eziyet’, ‘birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 4’er yıldan 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti. Daha sonra 2 ayrı dava ise İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi’nde birleştirilmişti.