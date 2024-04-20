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8 ilde 'Mahzen-30' operasyonu! 'Odacılar' suç örgütü çökertildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Batman merkezli 8 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-30' operasyonlarında elebaşılığını Doğan Güney’in yaptığı ve 'Odacılar' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda organize suç örgütünün yöneticilerinden Yonca Onat’ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı.

Türkiye, organize suç örgütleri ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi, bir suç örgütü daha çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman merkezli 8 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-30' operasyonlarında elebaşılığını Doğan Güney’in yaptığı ve 'Odacılar' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda organize suç örgütünün yöneticilerinden Yonca Onat’ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı.

"1.283 banka hesabına el konuldu"

Operasyonlara dair detayları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Batman merkezli Adana, Aydın, Mersin, Hakkâri, Van, Mardin ve İzmir’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-30” operasyonlarında “Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Sosyal medya üzerinden sahte kiralık Bungalov ev ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları, mağdurlardan elde ettikleri gelirleri önce yasal bahis platformlarındaki hesaplara, daha sonra bahisten kazanılmış gibi gösterip kendi banka hesaplarına aktararak paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları ve toplam 18 bin 635 vatandaşımızı mağdur ettikleri tespit edildi. 

MASAK ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu; suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında; ilk belirlemelere göre 34 milyon 530 bin TL değerinde işlem hacmine sahip, şüphelilere ait 1.283 banka hesabına el konuldu.

Operasyonlarda; ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka ve kredi kartı ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamız ile MASAK çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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