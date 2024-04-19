Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > DEM'in kazandığı belediyelerde Türk Bayrağı skandalı! Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

DEM'in kazandığı belediyelerde Türk Bayrağı skandalı! Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
DEM&#039;in kazandığı belediyelerde Türk Bayrağı skandalı! Ali Yerlikaya&#039;dan açıklama geldi

Gündem Haberleri

İlgili Haberler

DEM Parti'nin kazandığı Mardin ve Diyarbakır'da meclis açılışlarında İstiklal Marşı okunmaması ve Türk bayrağının kaldırılması skandalına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinde meclis açılışlarında İstiklal Marşı'nın okunmadığı ve Türk Bayrağı'nın kaldırıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

İlgili Haberler

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söz konusu iddialara yönelik müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında `İstiklal Marşı’nın okutulmadığına`, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise `Türk bayrağının kaldırıldığına` ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir." dedi.
 
 

 
Düzenleyen:  - Gündem
Borsa ve BTC düştü, dolar yerinde saydı! Haftanın getiri şampiyonu altın | 19 Nisan piyasa kapanışGalatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera’nın hayatı ve kariyeri hakkında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera’nın hayatı ve kariyeri hakkında - GündemGalatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera’nın hayatı ve kariyeri hakkındaGalatasaray 5 futbolcusu ile sözleşme yeniledi - GündemGalatasaray 5 futbolcusu ile sözleşme yenilediYarın 20 Nisan Cumartesi İstanbul’da yağmur bekleniyor - GündemYarın 20 Nisan Cumartesi İstanbul’da yağmur bekleniyorVatandaşlar fahiş fiyatları boykot edecekti: Ticaret Bakanlığı 81 ilde denetimde - GündemTicaret Bakanlığı 81 ilde harekete geçtiKonuşmak için ormana götürdüğü ortağını öldürdü - GündemKonuşmak için ormana götürdü, gerisi korkunç...MHRS muayene saatinden 1 saat öncesine kadar yeni randevu verecek - GündemMHRS muayene saatinden 1 saat öncesine kadar yeni randevu verecek
Sonraki Haber Yükleniyor...