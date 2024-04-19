DEM'in kazandığı belediyelerde Türk Bayrağı skandalı! Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

DEM Parti'nin kazandığı Mardin ve Diyarbakır'da meclis açılışlarında İstiklal Marşı okunmaması ve Türk bayrağının kaldırılması skandalına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinde meclis açılışlarında İstiklal Marşı'nın okunmadığı ve Türk Bayrağı'nın kaldırıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söz konusu iddialara yönelik müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında `İstiklal Marşı’nın okutulmadığına`, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise `Türk bayrağının kaldırıldığına` ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir." dedi.



