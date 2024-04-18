Tokat depremi ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakkında

Türkiye'nin gündemini sarsan Tokat depremi ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Bakan Ali Yerlikaya kimdir? Ali Yerlikaya kaç yaşındadır? Ali Yerlikaya nerelidir? Bakan Ali Yerlikaya'nın kariyeri ve biyografisi...

Tokat depremi sonrasında Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklama dikkatleri üzerine çekti. Peki Ali Yerlikaya kimdir? İşte detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'NIN TOKAT DEPREMİ AÇIKLAMASI

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sulusaray ilçesindeki sarsıntının saat 18.11'de kaydedildiği belirtilirken, depremin derinliğinin 5,99 kilometre olduğu tespit edildi. AFAD ise depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin etkilerine dikkat çekti. Tokat Valisi, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını belirten Yerlikaya, vatandaşların güvenliği için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Ayrıca, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve ülkenin afetlerden korunması için dua etti.

Bakanın paylaşımında yer alan grafiğe göre, depremin Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum gibi illerde de yoğun şekilde hissedildiği belirtildi. Bakan Yerlikaya'nın bu açıklamaları, depremin etkilerini anlamak ve vatandaşları bilgilendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1968 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamlamıştır. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun olmuştur.

Kariyerine kaymakamlık görevleriyle başlayan Yerlikaya, 1990-2003 yılları arasında Erzin, Felahiye, Derabucak, Hilvan ve Sarıkaya Kaymakamlığı gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Daha sonra 2003-2004 yılları arasında İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır.

2004-2007 yılları arasında Sağlık Bakanlığı'nda Personel Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Yerlikaya, kamu yönetimi alanındaki deneyimini artırmıştır.

BAKAN ALİ YERLİKAYA'NIN KARİYERİ

Valilik kariyerine 2007 yılında başlayan Ali Yerlikaya, 13 Aralık 2007 - 17 Mayıs 2010 tarihleri arasında Şırnak Valiliği, 23 Mayıs 2010 - 09 Ağustos 2012 tarihleri arasında Ağrı Valiliği, 17 Ağustos 2012 - 03 Mart 2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valiliği, 05 Mart 2015 - 03 Kasım 2018 tarihleri arasında Gaziantep Valiliği ve 26 Ekim 2018 - 3 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Valiliği görevlerinde bulunmuştur.

3 Haziran 2023 tarihinde 2023/284 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine atanmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Yerlikaya'nın kariyeri boyunca kamu yönetimi alanındaki tecrübesi ve liderlik nitelikleriyle ön plana çıkmıştır.