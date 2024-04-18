Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Tokat depremine ilişkin değerlendirme: 3500 tonluk bir dinamit patlamasına eş değer!

Saat 18.11'de Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde depremi değerlendiren Prof. Dr. Okan Tüysüz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TGRT Haber'e konuşan Tüysüz, "Bu büyüklükteki bir deprem 3500 tonluk bir dinamit patlamasına eş değer" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Tüysüz, "Bu depremin üzerinde olan fayın boyundan hesapladığımızda, yaklaşık 6.0-6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli var. Bu büyüklükteki bir deprem 3500 tonluk bir dinamit patlamasına eş değer." diye konuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Depremin ardından TGRT Haber canlı yayınına konuk olan Prof. Dr. Okan Tüysüz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tüysüz'ün açıklamaları şöyle:

"4.1 VE 4.7'LİK DEPREMLER BUGÜNKÜ 5.6'LIK DEPREMİN ÖNCÜSÜ"

Bu öncüsü gelen bir deprem. Genelde öncü bir depremi ana depremlerden pek ayırt edemeyiz. Onların kendisine has özelliği yok ancak arkadan büyük bir deprem geldikten sonra onun öncü olduğu anlaşılır. Dünkü 4.1 ve 4.7'lik depremler bugünkü 5.6'lık depremin öncüsüdür diyebiliriz.

Bölge, Kuzey Anadolu Fayı'nın kollarından birinin üzerinde. İç Anadolu'ya uzanan çok sayıda fay içerir. Onlardan bir tanesi de Reşadiye civarından Almus'tan ayrılarak, Tokat'ın içinden geçip, Sulusaray-Kadışehri'ne uzanan faydır. Çok sayıda faydan oluşan bir fay sistemidir. Çok sık aralıklarla da deprem üreten bir sistem değil.

"4.7'YE VARAN ARTÇILAR OLABİLİR"

5.6'dan sonra daha büyük bir deprem olacağı kanaatinde değilim. Bu depremin üzerinde olan fayın boyundan hesapladığımızda, yaklaşık 6.0-6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli var. 25 km uzunluğunda. Ben bunun sonrasında 4.7'ye varan artçılar olacağı kanaatindeyim.

"3500 TONLUK BİR DİNAMİTİN PATLAMASINA EŞ DEĞER"

Bu depremlerin olağan koşullarda, hasara yol açmasını beklemeyiz. Ama bu büyüklükteki bir deprem 3500 tonluk bir dinamit patlamasına eş değer. Buna karşılık eğer yapılar depreme hazırlıklı değilse, ki ülkemizdeki çoğu yapılar için bu söz konusu, o zaman hasar görüyoruz."