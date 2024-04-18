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Tokat'ta 5,6 büklüğünde deprem! Alarma geçildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tokat&#039;ta 5,6 büklüğünde deprem! Alarma geçildi

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 5,99 kilometre derinliğinde meydana gelen depreme ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, şehir merkezinde ciddi bir durumun olmadığını, fakat Buğdaylı köyünde bazı evlerin yıkıldığını açıkladı.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu defa Tokat'ta korkutan bir deprem meydana geldi.

5,6 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Deprem yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, vatandaşlar deprem sonrası büyük bir panik yaşadı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Tokat'taki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

BAZI EVLER YIKILDI

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan grafiğe göre deprem Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum'da yoğun hissedildi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Şehir merkezinde ciddi bir durum yok. Sulusaray'da belli başlı konutlarda sıkıntılar var" açıklamasında bulundu. Öte yandan Yazıcıoğlu, Buğdaylı köyünde bazı evlerin yıkıldığını açıkladı.

3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Tokat'ta gece saatlerinde 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem daha olmuştu.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini bildirmişti.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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