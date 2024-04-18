Tokat’ta bugün okullar tatil edildi

Tokat'ta meydana gelen art arda 3 deprem sonrası bugün valilik tarafından okullar tatil edildi. Yarın Tokat'ta okullar tatil mi? sorusu merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Tokat'ta bugün okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak, bölgede ara ara artçı depremlerin yaşandığı belirtildi. Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hatipoğlu, depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve yetkililerin bölgede tarama çalışmaları yaptığını belirtti. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların tatil edildiği ifade edildi.

TOKAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın 19 Nisan için ise resmi bir açıklama gelmediği belirtildi. Konuyla ilgili olarak güncel gelişmelerin takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Önceki gece yaşanan 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki iki depremin ardından Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği duyurulmuştu. Ancak henüz 19 Nisan Cuma günü için resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi ve gelişmelerin haberlerde takip edilmesi gerektiği vurgulandı.