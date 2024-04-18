Tokat’ın fay hattı üzerinde 4 ilçesi bulunuyor: Niksar, Pazar, Reşadiye, Erbaa

Tokat'ın fay hattı üzerinde bulunan 4 ilçesi olan Niksar, Pazar, Reşadiye ve Erbaa'da son dönemde yaşanan depremler bölgedeki endişeleri artırdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının verilerine göre, Sulusaray ilçesi merkezli olarak 19 Nisan'da gece saatlerinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte detaylar...

Bugün gece saatlerinde Tokat'ta önce 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Ardından aynı gün içinde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı ve bu kez büyüklüğü 4,1 olarak kaydedildi. Bir diğer önemli deprem ise saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde gerçekleşti ve çevre illerde de hissedildi.

TOKAT'TA FAY HATTI VAR MI?

Tokat'ta yaşanan bu depremler sonrasında vatandaşlar, fay hattının nereden geçtiği ve Tokat'ın deprem riski taşıyıp taşımadığı gibi sorularla ilgili bilgi arayışına girdi. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) diri fay haritasına göre, Tokat'ın Niksar, Pazar, Reşadiye ve Erbaa ilçeleri fay hattı üzerinde bulunuyor.

TOKAT DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Tokat ili için deprem tehlike haritasına bakıldığında, Kuzey Anadolu Fay Zonu civarında en büyük yer ivmesi değerlerinin yoğunlaştığı görülüyor. Türkiye'de yaşanan büyük depremlerin çoğunluğu Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde gerçekleşiyor. Tokat'ın da bu fay hattı üzerinde bulunması, bölgenin deprem riskini artırıyor.

Tokat ve ilçelerinin jeolojik konumu, tarihsel ve aletsel dönemlerde büyük depremlere maruz kaldığını gösteriyor. KAF zonu, sağ yönlü doğrultu atımlı bir fayı barındırıyor ve Tokat il merkezinin kuzeyinden geçiyor. Bu fay zonu, sismik açıdan aktif olduğu için önemli bir risk oluşturuyor ve geçmişte çok sayıda can ve mal kaybına neden oldu.