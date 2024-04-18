Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki Tokat depreminden Samsun, Yozgat, Amasya, Sivas ve Ordu'dan hissedildi

Merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki Tokat depreminden Samsun, Yozgat, Amasya, Sivas ve Ordu'dan hissedildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki Tokat depreminden Samsun, Yozgat, Amasya, Sivas ve Ordu&#039;dan hissedildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tokat'ta 18 Nisan 2024 18:11 saatinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Deprem çevre illerde de hissedildi. Olayla ilgili ayrıntılar şu şekilde...

TOKAT'TA 5.6 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli olarak kaydedilen 5,6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 18.11'de meydana gelen depremin derinliği 5,99 kilometre olarak belirlendi. Deprem, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Yozgat, Amasya, Sivas ve Ordu gibi çevre illerden de hissedildi.

Merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki Tokat depreminden Samsun, Yozgat, Amasya, Sivas ve Ordu'dan hissedildi - 1. Resim

TOKAT DEPREM SON DAKİKA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tokat'ta gerçekleşen deprem sonrasında valilik, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını belirtti. Bakan Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, ülkenin ve milletin afetlerden korunması temennisinde bulundu. Deprem sonrasında olası hasarların ve ihtiyaçların belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Uzmanlar uyardı... Dakikalar sonra Tokat sallandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'nin TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar hayatını kaybetti - GündemCHP'nin acı günü! TBMM Gurup Müdür hayatını kaybettiYüzde 90'a yaklaştı, göz gözü görmedi: Antalya'yı beyaz bulutlar sardı - GündemYüzde 90'a yaklaştı, göz gözü görmediPrens dizisinde Kaptan Vandyke rolünü canlandıran Çağlar Ertuğrul’un hayatı ve biyografisi - GündemPrens dizisinde Kaptan Vandyke rolünü canlandıran Çağlar Ertuğrul’un hayatı ve biyografisiÖlmeden 3 gün önce organlarını bağışlamıştı! 4 hastaya nakledilecek - GündemÖlmeden 3 gün önce organlarını bağışlamıştıErzincan İliç maden kazasında göçük altında kalan 8 kişi henüz kurtarılamadı - GündemErzincan İliç maden kazasında göçük altında kalan 8 kişi henüz kurtarılamadıİBB Başkanı İmamoğlu hakkında suç duyurusu - Gündemİmamoğlu hakkında suç duyurusu
Sonraki Haber Yükleniyor...