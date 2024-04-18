Merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki Tokat depreminden Samsun, Yozgat, Amasya, Sivas ve Ordu'dan hissedildi

Tokat'ta 18 Nisan 2024 18:11 saatinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Deprem çevre illerde de hissedildi. Olayla ilgili ayrıntılar şu şekilde...

TOKAT'TA 5.6 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli olarak kaydedilen 5,6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 18.11'de meydana gelen depremin derinliği 5,99 kilometre olarak belirlendi. Deprem, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Yozgat, Amasya, Sivas ve Ordu gibi çevre illerden de hissedildi.

TOKAT DEPREM SON DAKİKA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tokat'ta gerçekleşen deprem sonrasında valilik, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını belirtti. Bakan Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, ülkenin ve milletin afetlerden korunması temennisinde bulundu. Deprem sonrasında olası hasarların ve ihtiyaçların belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.