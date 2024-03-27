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Haberler > Gündem > ''Alevler' suç örgütüne de çizik! Elebaşı dahil 13 gözaltı

''Alevler' suç örgütüne de çizik! Elebaşı dahil 13 gözaltı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Hatay'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-21' operasyonunda, 'Alevler' olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi. Elebaşı Süleyman Alev olmak üzere 13 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'da eş zamanlı "Mahzen-21" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonda elebaşılığını Süleyman Alev'in yaptığı "Alevler" olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütünün çökertildiği, elebaşının da aralarında olduğu örgüt üyesi 13 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI YAPIYORLARDI

Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin, göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işlediklerinin tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlar sonucu, 2 araca, ruhsatsız tabancalara ve fişeğe el konulduğunu kaydetti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve çetelere milletimizin duası ve desteğiyle göz açtırmayacağız️" ifadesini kullanan Yerlikaya, Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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