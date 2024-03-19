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Haberler > Gündem > 'Mahzen-13' operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi

'Mahzen-13' operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen 'Mahzen-13' operasyonlarında, 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Aralarında elebaşlarının da bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce İzmir, Mersin ve Van'da organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldığını kaydetti.

2 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ DAHA ÇÖKERTİLDİ

Operasyonlarda, elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu'nun yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, elebaşlarının da bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız" ifadesini kullandı.

Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "eğlence mekanlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalışma", "iş yerlerini kurşunlatma", "silahlı tehdit ile mağdur şahıslara zorla senet imzalatma", "3. şahıslar adına para tahsilatı yapma", "silah ticareti yapma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarını işledikleri belirlendi.

Operasyonlarda 16 ruhsatsız tabanca, 2 tam otomatik uzun namlulu silah, 10 tüfek ve bu tüfeklere ait fişek ile muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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