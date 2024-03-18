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Haberler > Gündem > Çetelere 'MAHZEN' darbesi! Üç suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var

Çetelere 'MAHZEN' darbesi! Üç suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güvenlik güçlerimizin suç örgütleri ile mücadelesi aralıksız olarak sürüyor. Her geçen gün bir yenisi düzenlenen operasyonlarla suç örgütleri yok ediliyor. Son olarak 4 ilde eş zamanlı düzenlenen "MAHZEN-12" operasyonlarında 3 suç örgütünün daha çökertildiği öğrenildi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyon görüntülerini paylaşarak 22 örgüt üyesinin de yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak "Mahzen-12" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Çetelere 'MAHZEN' darbesi! Üç suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var - 1. Resim

3 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiği operasyonlarda, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalandı.

Çetelere 'MAHZEN' darbesi! Üç suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var - 2. Resim

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda altın, döviz ve Türk lirasına el konuldu. 

"ÇETELERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere de yer verdi: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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