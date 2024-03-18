Çetelere 'MAHZEN' darbesi! Üç suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Mart 2024 08:09 - Güncelleme: 18 Mart 2024 08:27 - Güncelleme:

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Güvenlik güçlerimizin suç örgütleri ile mücadelesi aralıksız olarak sürüyor. Her geçen gün bir yenisi düzenlenen operasyonlarla suç örgütleri yok ediliyor. Son olarak 4 ilde eş zamanlı düzenlenen "MAHZEN-12" operasyonlarında 3 suç örgütünün daha çökertildiği öğrenildi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyon görüntülerini paylaşarak 22 örgüt üyesinin de yakalandığını açıkladı.