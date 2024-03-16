Ali Yerlikaya, operasyonların bilançosunu açıkladı! Vatandaşıma kimse şekil yapamaz

İçişleri Bakanı Yerlikaya, göreve geldiği ilk günden bu yana yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi. 128 terör eyleminin engellendiğini söyleyen Yerlikaya suç örgütlerine yönelik ise 111 operasyonun yapıldığını toplam 415 çetenin çökertildiğini aktardı. 'Vatandaşıma kimse şekil yapamaz' ifadelerini kullanan Yerlikaya bu operasyonlarda 92 milyar lira maddi değeri olan mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

Genel seçimlerin ardından değişen kabinede İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Ali Yerlikaya, göreve başladığı günden bu yana yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, katıldığı Türkiye'nin Huzuru Gaziantep'in Huzuru Toplantısı'nda, 1 Haziran 2023 ile 12 Mart 2024 tarihleri arasında yaptıkları çalışmalar ve operasyonlarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

128 TERÖR EYLEMİ GERÇEKLEŞTİ

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörü kökünde kurutmaya kararlı olduklarını vurgulayarak, Türkiye geneli ve Gaziantep özelinde yapılan terör operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Göreve geldiğimiz günden beri 94'ü bombalı eylem olmak üzere toplam 128 terör eylemi engellenmiştir. Terör finansmanına yönelik tüm örgütlere 183 operasyon yapılarak toplam 28 milyon 678 bin TL ele geçirildi" dedi.

'KİMSE BENİM VATANDAŞIMA ŞEKİL YAPAMAZ'

Organize suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalardan da bahseden Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine KOM, Narkotik, Siber suçlar 1 Haziran 2023-12 Mart 2024 tarihleri arasında bin 111 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 7 bin 511 gözaltı, 2 bin 764 tutuklu ve bin 602 adli kontrol kararı çıktı. Toplamda 415 organize suç örgütü çökertildi.

Toplam 92 milyar TL maddi değeri olan mal varlığına el konuldu. Gaziantep'te de 44 operasyonda 18 organize suç örgütü çökertildi. Ben organize suç örgütlerine yönelik şunu söylemek istiyorum. Bu ülkede kimse benim vatandaşıma şekil yapamaz. Biz de bu kapsamda bu operasyonları yaptık. Vatandaşlarımız da yüzde 98 oranında memnun kaldı ve 'ellerinize sağlık' dedi" şeklinde konuştu.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Uyuşturucu madde ve tacirlere yönelik operasyonlar hakkında konuşan Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu madde tacirlerine yönelik toplam 35 bin 723 operasyon yapılarak 277 bin 477 gözaltı, 25 bin 3 tutuklu ve 11 bin 109 adli kontrol kararı verildi. Bu operasyonlarda toplam 114 ton, 38 milyon adet ve 155 milyon kök uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu süreçte Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS) üzerinde 47 bin 83 ihbar sayısı ile 5 bin 228 operasyon yapılarak 6 bin 372 narkotik şüphelisi, bin 151 diğer suçlardan şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerine yer verdi.

3 MİLYON SURİYELİ YASAL GÖÇMEN STATÜSÜNDE

Düzensiz göçle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Türkiye'de 4 milyon 505 bin 510 yasal göçmen var. Bunların 3 milyon 143 bin 635'i Suriyeli. Bunların 1 milyon 110 bin 881'i ikamet izinli, 250 bin 994'ü ise uluslararası koruması olan göçmenler. Düzensiz göçe yönelik 6 bin 8 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 8 bin 79 şahıs gözaltına alındı. Bunların 5 bin 46'sı tutuklandı, bin 303'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi" dedi.

80 BİN SURİYELİ GERİ GÖNDERİLDİ

Mobil göç noktalarının öneminden de bahseden Yerlikaya, "Bugün itibariyle 30 büyükşehirde toplam 162 mobil göç noktasında 345 bin 275 kişi sorgulandı. Bu sorgulamalarda 64 bin 639 düzensiz göçmen tespit edildi. Bu sürede 80 bin Suriyeli gönüllü güvenli geri döndü. Sınırdan 154 bin 392 düzensiz göçmenin geçişi engellendi. Toplam 232 bin 42 düzensiz göçmen yakalandı" şeklinde konuştu.

104 CHARTER SEFERİ İLE SINIR DIŞI EDİLDİLER

Dünyanın pek çok ülkesine çok sayıda düzensiz göçmenin charter uçakla geri gönderildiğini de açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "25 Afrika ülkesine sınır dışı operasyon başarıyla ile gerçekleştirildi. 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren toplamda 104 charter özel uçuş seferi ile 20 bin 96 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

KAYITDIŞI ÜRETİM

Bakan Yerlikaya, Konuşmasının sonunda kayıtdışı üretimle ilgili de ciddi çalışmalar yapılacaklarını, kayıtdışı ile mücadele için çok sayıda operasyon yapılacağını vurguladı.