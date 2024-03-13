7 ilde dev operasyon! 3 suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mart 2024 08:09 - Güncelleme: 13 Mart 2024 08:33 - Güncelleme:

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Güvenlik güçlerimizin çetelerle mücadelesi devam ediyor. Peş peşe düzenlenen operasyonlarla örgütler bir bir yok ediliyor. Son olarak Manisa merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-11” operasyonları düzenlendi. 3 organize suç örgütü daha çökertilirken çok sayıda kişi de yakalandı.