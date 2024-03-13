7 ilde dev operasyon! 3 suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Güvenlik güçlerimizin çetelerle mücadelesi devam ediyor. Peş peşe düzenlenen operasyonlarla örgütler bir bir yok ediliyor. Son olarak Manisa merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-11” operasyonları düzenlendi. 3 organize suç örgütü daha çökertilirken çok sayıda kişi de yakalandı.
Manisa merkezli 7 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-11” operasyonlarında; Erdoğan Şener’in (Şenerler), Sadrettin Avcı’nın (Avcılar) ve Fedai Karal’ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalandı.
"ÇETELERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;
Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
- Kara para aklama,
- Nitelikli dolandırıcılık ve
- Tefecilik suçlarını işledikleri tespit edildi.
47 OTOMOBİLE EL KONULDU
Yerlikaya paylaşımında operasyonlar sonucu 7 adet ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 47 otomobil, 2 tekne, çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi ile çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konulduğunu belirtti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi