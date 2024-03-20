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'Çetinler' de 'Mahzen'de! Çetinler suç örgütü çökertildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hız kesmeden devam eden 'Mahzen' operasyonlarında her geçen gün yeni bir suç örgütü çökertiliyor. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen 'Mahzen-15' operasyonlarının hedefinde olan 'Çetinler' suç örgütü kapana sıkıştı. Elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 109 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "uyuşturucu madde ticareti", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla yaralama", "iş yeri kurşunlama" ve "yağma" suçlarını işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerine yönelik Mahzen-15 operasyonlarının düzenlendiğini ifade etti.

'ÇETİNLER' SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

İstanbul merkezli, Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan'da eş zamanlı gerçekleştirilen Mahzen-15 operasyonlarıyla elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin'in yaptığı "Çetinler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Yerlikaya, elebaşlarının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 109 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

'Çetinler' de 'Mahzen'de! Bir suç örgütü daha çökertildi - 1. Resim

Yerlikaya, operasyonlarda 7 ruhsatsız tabanca, 4 kilogram eroin, 2 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek ve çok miktarda Türk lirasına el konulduğunu kaydetti.

Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz" ifadesini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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