'Canık Çetesi' çökertildi, elebaşı dahil 21 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu, Mahzen-26 operasyonlarında 'Canık Çetesi' çökertildi. Operasyonlarda elebaşınında içerisinde bulunduğu 21 şüpheli yakalandı. Yerlikaya paylaşımında son 10 ayın bilançosuna da yer verdi ve 424 organize suç örgütünün yok edildiğini açıkladı.

Güvenlik güçlerimizin suç örgütleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda çetelere her geçen gün yeni bir operasyon düzenleniyor. Son olarak “MAHZEN-26” operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık’ın yaptığı “Canık Çetesi" olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşarak şu açıklamada bulundu:

CANIK ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ, ELEBAŞI YAKALANDI

"Kahramanmaraş merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-26” operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık’ın yaptığı “Canık Çetesi" olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşınında içerisinde bulunduğu 21 şüpheli yakalandı. 20’si tutuklandı. 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz."

424 ÖRGÜT ÇÖKERTİLDİ

Öte yandan Bakan Yerlikaya, 1 Haziran 2023-4 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı.

Yerlikaya, "14 Uluslararası, 38 Ulusal, 69 Bölgesel ve 303 Yerel olmak üzere toplam 424 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ. Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; Kahramanmaraş ve Gaziantep’te “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.Operasyonlar sonucu: Ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, Muhtelif miktarda bonzai, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ile Çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatına el konuldu. Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle." ifadelerini kullandı.