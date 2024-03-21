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Çökertilen çetenin suç haritası deşifre edildi! Taktıkları isimlere akıl sır ermez

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

7 ilde 111 şüphelinin yakalandığı “Mahzen-15” adı verilen operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Kadıköy'de, otomobiliyle bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası alan örgüt yöneticisi Temel Ünlü'nün, suçu örgütteki başka birinin üstlenmesine çalıştıkları belirlendi. Çete üyelerinin kurdukları noktalarda “Relax”, “Zümrüt”, “Arap”, “Esenkent”, “Happy” ve “Hayalet” gibi kodlarla birçok uyuşturucu madde tezgahı kurdukları anlaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, "uyuşturucu madde ticareti", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla yaralama", "iş yeri kurşunlama" ve "yağma" gibi suçlara karışan çıkar amaçlı organize suç ağının fertlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 111 şüphelinin polisteki ifade işlemleri devam ediyor.

İstanbul narkotik polisi, çete elebaşılığını Özay Ç. ve Mert Ç.’nin yürüttüğü suç ağını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile uzun süreden beri teknik ve fiziki takibe aldı.

KOD İSİMLER KULLANMIŞLAR

Emniyet ekiplerince organize çeteye karşı yapılan çalışmalarda, çete üyelerinin İstanbul’un Maltepe ilçesindeki mahallelerde kurdukları noktalarda “Relax”, “Zümrüt”, “Arap”, “Esenkent”, “Happy” ve “Hayalet” gibi kodlarla birçok uyuşturucu madde tezgahı kurdukları anlaşıldı. Zanlıların, vardiya usulüne göre 24 saat boyunca zehir ticaretini gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

ZORLA ŞİKAYETLERİ GERİ ALDIRMIŞLAR

Çıkar amaçlı suç örgütü fertlerinin, polis tedbirlerine rağmen kendi aralarında dışa kapalı internet tabanlı oluşturdukları uygulamalar üzerinden teknik takibe takılamamak için sesli olarak arama gerçekleştirip mesajlaştıkları ortaya çıkarıldı. Ayrıca sivil ve resmi polislerin bölgede devriye yaptıkları sırada emniyet araç plakalarını birbirleri ile paylaşarak yakalanmalarının önüne geçmeye çalıştıkları öğrenildi. Yapılan saha çalışmalarında ayrıca kurulan noktalarda “gözcü” bulunduran ve o sayede sözde kendi güvenlik tedbirlerini oluşturan çetenin, bu yöntemle 24 saat boyunca uyuşturucu satışı gerçekleştirdikleri belirlenirken, bölgede yaşayan vatandaşlara ise cebir, şiddet, korku unsurlarını kullanarak daha fazla şikayet etmelerini engelledikleri, suç duyurusunda bulunan vatandaşların şikayetlerini geri çektirdikleri kaydedildi.

SUÇU BAŞKASININ ÜZERİNE ATMAYA KALKMIŞLAR

Çete elebaşı, Kadıköy’de bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olduğu kazayı çete üyesine yıkmaya çalışmış
Ayrıca çete elebaşı ve yöneticilerinin karıştığı olayları suç ağındaki diğer üyelerin üstlendiği tespit edildi. Çetenin, bu usulle adli birimleri yanıltmaya çalıştıklarını tespit eden emniyet ekipleri, Kadıköy'de, otomobiliyle bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası alan ve örgüt yöneticisi olduğu belirlenen Temel Ünlü'nün de bu yöntemle suçu yine suç örgütü üyesi Mehmet C.Ç.’nin üstlenmesine çalıştıklarını deşifre etti.

NE OLDU? 

Yürütülen polisiye çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan'da peş peşe operasyon gerçekleştiren güvenlik güçleri, çete elebaşlarının da olduğu 111 şüpheliyi gözaltına aldı. Söz konusu baskınlarda ise 4 kilo 300 gram eroin, 2 kilo 180 gram metafetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek, 7 ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 161 bin 370 lira ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen Mahzen-15 operasyonlarıyla "Çetinler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve şüphelilerin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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