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Barış Boyun çetesine İzmir'de operasyon! Tetikçi dahil 8 kişi gözaltında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Barış Boyun çetesine İzmir&#039;de operasyon! Tetikçi dahil 8 kişi gözaltında

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elebaşılığını firari Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik İzmir’de 'Mahzen-24' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda tetikçinin de aralarında bulunduğu çete üyesi 8 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını İtalya'da firari olan Barış Boyun’un yaptığı suç örgütüne yönelik İzmir'de 'Mahzen-24' operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyonlar hakkında bilgi veren Yerlikaya, operasyonlarda tetikçinin de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin yakalandığını söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonlar sonucunda bulunan 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve suçta kullanıldığı tespit edilen motora el konuldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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