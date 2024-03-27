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Haberler > Gündem > 'Nusr-et'e silahlı saldırıda yeni gelişme: Talimat çete lideri Barış Boyun'dan gelmiş

'Nusr-et'e silahlı saldırıda yeni gelişme: Talimat çete lideri Barış Boyun'dan gelmiş

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan 'Nusr-et' isimli ünlü et restoranına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 'Mahzen-22' operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, saldırı talimatını yurt dışında firari olarak bulunan organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un verdiğini açıkladı. Saldırıya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan ünlü et restoranı 'Nusr-et'e, 21 Mart tarihinde motosikletli kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar motosikletle kaçmış, olay yerinde 11 adet kovan bulunmuştu.

TALİMAT BARIŞ BOYUN'DAN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün gerçekleştirilen 'Mahzen-22' operasyonunda saldırı talimatını veren şahsın da yakalandığını duyurdu. 

Bakan Yerlikaya, saldırı talimatının yurt dışında firari bulunan organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'dan geldiğini, 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun’un yine yurt dışında firari olarak bulunan elebaşılığını Volkan Reçber’in yaptığı organize suç örgütüne Beşiktaş’ta bulunan ‘Nusr-Et’ isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminin talimatını vermesi üzerine, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konuldu."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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