Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 450 milyon liralık para trafiği ele verdi!

Jovan Vukotiç'i kim öldürdü? Sırp çete liderinin infazında dikkat çeken '60 saniye' detayı

Jovan Vukotiç'i kim öldürdü? Sırp çete liderinin infazında dikkat çeken '60 saniye' detayı

Mersin polisi düzenlediği yasa dışı bahse yönelik operasyonda 450 milyon lira para trafiğini tespit etti. Transferi yapan 35 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis çetelerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Mersin polisi de 7258 Sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık edenle yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada 450 milyon TL para transferi olan 35 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ADRESLERİNE BASKIN

35 şüphelinin yakalandığı operasyonda adresler de arama yapan polis 31 adet cep telefonu 31 adet sim kart, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan 35 şüpheli ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.