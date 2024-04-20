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Otomatik silahla yaralama, gasp, tehdit... Elindeki dövme çeteyi ele verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Otomatik silahla yaralama, gasp, tehdit... Elindeki dövme çeteyi ele verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da, silahlı yaralama, tehdit ve gasp suçunu işleyen çeteyi, 'kuru kafa' dövmesi ele verdi. Görgü tanıklarının beyanı ile harekete geçen ekipler 'Balistik' adı verilen operasyonu düzenledi, 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro ekipleri, mağdurları tehdit ederek para isteyen, zorla telefonlarını alan, gasp yapıp otomatik silahla yaralama olayına karışan çeteye için düğmeye bastı.

'KURU KAFA' DÖVMESİ ÇÖKERTTİ

Görgü tanıklarının beyanından 'kuru kafa' dövmeli şahsın peşine düşen ekipler, arşiv çalışmasından H.O.’yu tespit etti.

Otomatik silahla yaralama, gasp, tehdit... Elindeki dövme çeteyi ele verdi - 1. Resim

Şüpheliler H.O, A.A, A.G, R.Ç, Ş.O. ve M.Y. 'Balistik' adı verilen operasyonla yakalandı.

Otomatik silahla yaralama, gasp, tehdit... Elindeki dövme çeteyi ele verdi - 2. Resim

Şüphelilerin kullandıkları suç aleti kalaşnikof, uzi, çelik yelek ve çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

6 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından “Nitelikli Yağma ve Kasten Öldürmeye teşebbüs” suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin, silahlı kavgaya karıştıktan sonra kaçtıkları anlar da bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomatik silahla yaralama, gasp, tehdit... Elindeki dövme çeteyi ele verdi - 3. Resim

Balistik bulgu incelemesi sonucu, olay yerinde bulunan boş kovanlar ele geçen silahlarla eşleşti.

Otomatik silahla yaralama, gasp, tehdit... Elindeki dövme çeteyi ele verdi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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