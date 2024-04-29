FED faiz kararı toplantısı 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü yapılacak

FED'in Mayıs ayı faiz kararı toplantısı heyecanla bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarını belirleyecek olan bu toplantı, finansal piyasalarda önemli dalgalanmalara sebep olabilir. Özellikle dolar, altın, borsa ve kripto para gibi varlık sınıflarında işlem yapan yatırımcılar, FED'in faiz kararı sonrası piyasalardaki hareketliliği yakından takip edecekler. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar şu şekilde...

FED Mayıs ayı faiz kararını almak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarını belirleyecek olan toplantı, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Özellikle dolar, altın, borsa ve kripto para gibi finansal piyasalarda hareketlilik meydana getirecek olan bu karar ekonomik dinamiklerin geleceği üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı FED faiz kararı için belirlenen tarih yaklaşırken, yatırımcılar yeni faiz politikasını beklemeye başladılar. Faiz kararının açıklanacağı tarih netleşti: 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü akşam saat 21.00'de gerçekleştirilecek toplantıda FED'in faiz kararı kamuoyuna duyurulacak.

Ekonomistler genel olarak FED'in faiz oranlarını değiştirmeyeceği yönünde bir beklenti içindeler. Ancak toplantı sonrasında FED Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamaların büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Bu açıklamalarda FED'in gelecek dönemde uygulayacağı politika adımlarına ilişkin ipuçları aranacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Haziran, Temmuz ve Eylül aylarında faiz indirimi olasılıklarının değerlendirildiği görülüyor. Haziran ayında faiz indirimi olasılığı yüzde 12 iken Temmuz ve Eylül aylarında sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 58'e gerilediği kaydediliyor.

Önceki faiz kararında, Mart ayında FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Ancak bu kez yatırımcılar ve ekonomistler geleceğe dair FED'in politika duruşu hakkında daha fazla ipucu arayacaklar.