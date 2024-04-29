Zirvedeki borsada nasıl hisse seçilir? Uzman isim uyardı, 4 kritere dikkat! 

Borsada son dakika! BİST100 geçen hafta 9915 ile tarihî zirveden kapanış yaptı. Yeni haftada 10.000 seviyesi artık daha kolay bir hedef haline gelirken; Ekonomist Tuncay Turşucu, “Bundan sonra borcu düşük, nakit pozisyonu kuvvetli, ihracatçı, brüt kâr marjı %30 ve üzerinde olan hisselerde bulunmak önemli. Son dönemde hızlı giden bankalardan ziyade artık sanayi hisseleri de öne çıkabilir” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen hafta 9956 ile tarihî zirvesini yenilerken, kapanışı da 9915’ten gerçekleştirdi. Psikolojik 10.000 seviyesinin hemen gerisinde bulunan BİST100 endeksi, %32,37 primle yıl başından itibaren en fazla kazandıran yatırım enstrümanı oldu. İlk çeyrek bilançolarının da gelmeye başladığı borsada, endeks, döviz bazında 305,50 dolar seviyesinde bulunuyor.

Endekste sadece geçen hafta yaşanan yükseliş %2,29 olarak geçekleşmiş; BİST100 kapsamında yer alan Vakıfbank, Zorlu Enerji, TAB Gıda, İş Menkul Değerler ve TAV Havalimanları, haftalık bazda %10,50 %17,50 arası primle en çok yükselen hisseler olarak öne çıkmıştı.

HİSSE SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT

BİST100’de ilk hedefin 10.700-10.800 bandı olduğunu aktaran Ekonomist Tuncay Turşucu, “Hissemize sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz. Yıl sonunda endekste çok daha yukarılarda olabileceğimizi düşünüyorum. Kısa vadede düzeltmeler gelebilir ancak bunlara çok fazla odaklanılmaması gerekiyor. Çünkü artık olumlu bir hikâyemiz var. Bu sebeple, borsa düşerse endişe etmemek ve hatta yeni alım fırsatları kollamak, çok daha iyi bir strateji olabilir. Borcu düşük, nakit pozisyonu kuvvetli, ihracatçı, brüt kâr marjı %30 ve üzerinde olan hisselerde bulunmak önemli” diye konuştu.

SIRA SANAYİ SEKTÖRÜNDE

Bu hafta S&P’den hem “not artışı” hem de “görünümü pozitife çıkarma” beklendiğini söyleyen Turşucu, “Cuma günü nisan enflasyon rakamlarını göreceğiz. %3’ün altında bir aylık TÜFE ile karşılaşırsak, bunun da pozitif yansımaları olabilir” dedi. Son dönemde öne çıkan Bankacılık endeksinin, iki yıl önce 0,44 olan PD/DD değerinin bugün 1,37’ye ulaştığını ve geçmiş 10 yıldaki ortalamalara yaklaştığını belirten Tuncay Turşucu; “Bankalar hızlı gitti, CDS geriledikçe ilgi devam edebilir. Ancak bundan sondaki süreçte sanayi sektörü daha ön plana çıkabilir” değerlendirmesinde bulundu.

HAZİRANDA TABLO NETLEŞECEK

Endeksin kısa vadede 10.000’in üzerine çıkacağını belirten Prof. Dr. Yusuf Kaderli ise “Devamında da 10.600’a kadar varabilecek yükseliş devam edebilir. Ancak orada bir tepki görebiliriz. Çünkü bu seviyenin aşılabilmesi için yeni bir hikâye gerekiyor. Bu anlamda aşağıda döviz bazlı 275 dolar yani 9000 önemli bir destek. Hazirana kadar bu aralıklarda devam edebiliriz. Ondan sonra bir kırılma yaşanabilir ve yönümüzü daha net görebiliriz. Makroekonomik dengelere dair olumlu gelişmeler yaşanırsa, endekste 315-320 dolar bandı kolaylıkla aşılabilir” görüşünü dile getirdi.