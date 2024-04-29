Doları bırak, TL fonlardaki getiriye bak! 

Dolarda son dakika! 29 Nisan dolar fiyatı kaç TL? Seçim sonrasında yükseliş bekleyenleri ters köşeye yatıran ve bir aydır yerinde sayan dolar, yeni haftaya da 32,52 TL seviyesinden yatay başlangıç yapıyor. Ekonomistler; TL cinsi Para Piyasası Fonlarında aylık getirinin yüzde 4,7’yi bulduğunu belirterek, “Bu getiri aylık TÜFE’nin de üzerinde. Bugün TL’ye yatırım yapmak çok daha kârlı” görüşünü dile getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar gündemi yoğun bir haftaya başlıyor. Küresel piyasalar tarafında ABD Merkez Bankası’nın (FED) çarşamba günü alacağı faiz kararı ve sonrasında FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak açıklamalar takip edilecek. Her ne kadar FED’den bir faiz aksiyonu beklenmese de Powell tarafından verilecek mesajlar izlenecek. ABD ekonomisinden gelen son sinyallerin ardından faiz indirimi sürecine dair beklentiler sonbahara kaymış hatta fiyatlamalarda da “bu yıl bir adet indirim yapılabileceği” ihtimali gündeme gelmişti. Powell’ın açıklamalarında bu konuya dair ipuçları aranacak.

İÇERİDE NİSAN TÜFE VERİSİNE DİKKAT

Bir önemli dış gündem maddesi de yine FED’in politikaları için önem arz eden, cuma günü açıklanacak ABD nisan ayı tarım dışı istihdam rakamları olacak. Son dönemde istihdam piyasasında canlı görünüm “şahin FED” beklentilerini güçlendiriyor.

İçeride ise haftanın en önemli verisi cuma günü gelecek. Nisan ayı enflasyon rakamının aylık bazda %3 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Beklenti dahilinde ya da beklentilerden daha düşük gelebilecek bir TÜFE rakamının, özellikle TL varlıklara pozitif yansıyabileceği belirtiliyor.

29 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada 29 Nisan dolar fiyatı 32,52 TL seviyelerinden haftaya yatay bir başlangıç yapıyor. Euro da 34,90 TL’den fiyatlanıyor. Cuma akşamı döviz bürolarında dolar 32,28-32,38 TL alım-satım aralığında işlem görüyordu. Kapalıçarşı’da sabah işlemleri de bu seviyelere yakın gerçekleşiyor.

Son açıklanan 19 Nisan haftasına dair verilere göre TCMB’nin toplam rezervleri 126 milyar 284 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, söz konusu dönemde 2 milyar 162 milyon dolar azalış gerçekleşmişti.

Aynı haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında 341,40 milyon dolarlık yükseliş gerçekleşmiş ve toplam rakam 181,78 milyar dolara çıkmıştı.

“TL GETİRİSİ ŞU ANDA CAZİP”

Merkez Bankasından yıl boyunca bir faiz indirimi beklemediğini ifade eden TCMB eski uzmanı Ferhat Yükseltürk, “Şu anki enflasyon patikasında bu çok mümkün görünmüyor. Dolayısıyla riskli varlıklardan bir miktar uzak durmak gerekiyor. Şu anda Para Piyasası Fonlarında aylık getiri yüzde 4,7 civarında seyrediyor. Aylık enflasyonun yüzde 3,00-3,50 bandında seyrettiği bir ortamda, fonlardaki bu getirinin oldukça cazip olduğunu söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

“LİRAYA DÖNÜŞ HIZLANACAK”

Son birkaç haftadır yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin arttığını belirten QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ise “Bugünkü faiz oranlarıyla birlikte TL’ye dönüş hızlanacak. Krediye ulaşım zorlaşacak. Enflasyonu kontrol etmek için ekonomiyi bir miktar soğutmak gerekiyordu. Uygulanan politikalarla birlikte, özellikle yılın son çeyreğinde daha iyi neticeler alınabilecek” dedi.

Vatandaşların tasarruflarını nasıl değerlendirmesi gerektiği konusunda da Ömer Aras, “Yatırımların vadesi genellikle 3-6 ay aralığında değişiyor. Bu süre zarfında da TL’ye yatırımın daha kârlı olabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.