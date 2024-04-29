Altında kritik hafta nasıl başlıyor? Düşüş devam ederse…

Altında son dakika! 29 Nisan gram altın fiyatı kaç TL? Serbest piyasada gram altın 2435 TL ve ons atın 2330 dolara yakın seviyelerden haftaya başlıyor. Çarşamba günü FED Başkanı Powell’ın açıklamaları ve cuma günü ABD istihdam verileri dikkatle takip edilirken; analistler, altındaki düşüşlerde kademli alım önermeye devam ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Yılın en çok konuşulan yatırım enstrümanlarından olan altın fiyatlarında volatilite azalıyor. ABD dolarının küresel anlamda güçlendiği dönemde, jeopolitik risklerden destek alarak sürpriz şekilde yükselişe geçen ons altındaki ivmelenme; Orta Doğu’da tansiyonun düşmesiyle birlikte zayıfladı. Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişi fiyatlamaya başlayan ons altında denge arayışı sürüyor. Buna paralel gram altın da gördüğü zirve seviyeden yaklaşık yüzde 4 geriledi.

29 NİSAN GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada 29 Nisan gram altın fiyatı 2335 TL’ye yakın seviyelerden yeni haftaya başlıyor. Kapalıçarşı işlemlerinde gram altın 2467-2512 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Gram altından sonra en çok tercih edilen çeyrek altın fiyatı, bugün sabah saatlerinde 4030 TL-4080 TL alım ve satım aralığından işlem görüyor. Çeyrek altın iki hafta önce 4608 TL ile zirve yapmıştı. Böylece söz konusu dönemde zirveden yaşanan gerileme yaklaşık yüzde 12 olarak gerçekleşti.

Bu arada bugünkü işlemlerde yarım altın 8 bin 220 TL ve tam altın 16 bin 247 TL’den satılıyor.

ONS ALTIN FİYALARINDA SON GÖRÜNÜM

Yaşanan son gelişmeler, tansiyon yükselmese de jeopolitik risklerin devam ettiğini gösterdi. Buna karşılık olarak da altın gibi “güvenli liman” özelliği taşıyan kıymetli metallerde yaşanan son düşüşlerin bir noktada destek bulmasını sağladı.

Ons altın fiyatları 12 Nisan işlemlerinde 2431 dolarla zirve yapmış, ardından düşüşe geçmiş ve 2292 dolara kadar gerilemişti. Geçen hafta boyunca ise günlük işlem aralıklarının 2305-2350 gibi daha dar bir bantta hareket ettiği ve fiyatlarda yatay bir görünümün hâkim olduğu görüldü. Yen haftada da işlemler 2330 dolara yakın başlıyor.

ALTINDA 2024 BEKLENTİ VE HEDEF

Ons altında 22 günlük ortalama 2349 dolar ve 5 günlük ortalama 2341 dolar seviyesinde bulunuyor. Mevcut fiyatlar; kısa ve orta vadeli her iki göstergenin de altında, zayıf görünümünü koruyor.

Ekonomist Tuncay Turşucu, 2372 dolar seviyesi geçilmeden ons altının güven vermeyeceğini ancak mevcut seviyelerden düşüş yönlü kısa pozisyon açmanın da riskli olduğunu söyledi.

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise bu hafta FED’in faiz kararının ardından Başkan Powell tarafından verilen mesajların önemli olacağını, şahin tonajların ağırlık kazanması ve cuma günü gelecek istihdam rakamlarının beklentiyi aşması halinde ons altında desteklere doğru bir miktar geri çekilme yaşanabileceğini, yatay konsolidasyon sürecinde bu tarz geri çekilmelerin, orta/uzun vadeli ve kademeli alım fırsatı olabileceğini vurguladı.

JEOPOLİTİK RİSKLERDE SON DURUM

Son 24 saatte yaşanan gelişmelere bakıldığında;

-The Jerusalem Post gazetesinin aktardığı haberde; İsrail Genelkurmay Başkanlığının, Refah'ta devasa bir operasyonu onayladığı bildirildi.

-İsrail ordusunun Refah bölgesinde sivillerle dolu bir binayı vurduğu da öne sürüldü.

-ABD’deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar devam ediyor. Harvard gibi bir üniversitede Filistin bayrağı göndere çekildi.

-Rusya/Ukrayna hattında yer yer çatışmalar devam ederken; Çin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada, NATO’nun, bu savaşın sorumluluğunu taşıdığı ve siyasi çözüm için çalışması gerektiği bildirildi.