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Borsa İstanbul tarihinde ilk! 10 bin puanı gördü

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Borsa İstanbul tarihinde ilk! 10 bin puanı gördü

Ekonomi Haberleri  / Ajanslar

Borsa İstanbul haftaya rekorla başlayarak 10 bin puanı gördü. Geçtiğimiz hafta, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,05 artışla 9915 puanla tamamlamıştı.

Geçtiğimiz haftayı rekorla tamamlayan Borsa İstanbul, yeni haftaya da zirveyle başladı. Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanı test etti. 

BIST 100 endeksi, saat 12.15 itibarıyla yüzde 0,81 primle 9996 puanda bulundu. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyeleri direnç, 9.900 ve 9.800 puan destek konumunda bulunuyor.

CUMA GÜNÜ TEST ETMİŞTİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,90 yükseliş kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,38 ve yüzde 0,96 artışla işlem gördü.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,05 artışla 9915 puanla tamamlamıştı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Ajanslar
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