Bakan Yerlikaya AFAD töreninde konuştu: 113 canımızı yitirdik, 13 ilimizde risk azaltma çalışmalarına başlayacağız

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu! Valilikten yarın için uyarı geldi

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu! Valilikten yarın için uyarı geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AFAD-DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde konuştu. Bakan Yerlikaya, "Son 3 yıla bakıldığında da sadece Karadeniz Bölgemizde yaşanan sel ve su baskınlarının sayısı 386. Bu afetler sebebiyle maalesef 113 canımızı yitirdik, 405 vatandaşımız da yaralandı. Öncelikle Karadeniz Bölgemizde, sel ve taşkınların yoğun olarak yaşandığı 13 ilimizde risk azaltma çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığında, AFAD-DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önemli açıklamalarda bulundu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ AFETLERE YOL AÇIYOR

Bakan Yerlikaya, iklim değişikliğinin sadece sıcak hava dalgası, kuraklık, sel ve kasırgalara neden olmakla kalmadığına, afetlerin sıklığını, yoğunluğunu ve büyüklüğünü de artırdığına dikkati çekti. Yerlikaya, iklim değişikliğinin etkisiyle ortaya çıkan su kaynaklı afetlerin, can kayıplarının artmasına, doğada onarılamaz zararlara ve çok büyük ekonomik kayıplara neden olduğunu söyledi.

"AFETLER SEBEBİYLE MAALESEF 113 CANIMIZI YİTİRDİK"

İklim değişikliğinden kaynaklanan yağış rejimlerindeki değişikliklere bağlı olarak sel, su baskınları ve taşkınların giderek artan bir grafik gösterdiğini aktaran Yerlikaya, "İşte ülkemizde 2021 yılında 306, 2022 yılında 475 ve geçen yıl toplam 715 sel ve su baskını meydana geldi. Bunların son dönemde özellikle haziran ayında meydana geldiğini görüyoruz. Son 3 yıla bakıldığında da sadece Karadeniz Bölgemizde yaşanan sel ve su baskınlarının sayısı 386. Bu afetler sebebiyle maalesef 113 canımızı yitirdik, 405 vatandaşımız da yaralandı. Bununla birlikte sadece 7-11 Temmuz 2023 tarihleri arasında ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgemizde meydana gelen sellerde yaklaşık 5 milyar lira maddi kayıp meydana geldi" dedi.

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"13 İLİMİZDE RİSK AZALTMA ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya, bilim insanlarının Türkiye'de, sel afeti öncesi yapılan 1 birim harcamanın, afet sonrasında yapılacak harcamanın ortalama olarak 15 birime karşılık geldiğini ifade ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hatta bu oran, yoğun sel ve taşkın afetlerinin yaşandığı Karadeniz Bölgemizde, maalesef 48 birime kadar çıkmakta. Bu verilerin ışığında İçişleri Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 'Risk Azaltma Faaliyetleri Kapsamında Dere Islahı Çalışmalarına Dair İş Birliği Protokolü'nü imzalayacağız. Bu protokol ile sel, su ve taşkın öncesinde risk azaltma, sel ve taşkın sırasında müdahale ve sonrasındaki iyileştirme çalışmalarında kullanmak amacıyla AFAD envanterinde bulunan iş makineleri DSİ'nin kullanımına verilecek. Yerli ve milli üretim olan ekskavatörlerimizle öncelikle Karadeniz Bölgemizde, sel ve taşkınların yoğun olarak yaşandığı 13 ilimizde risk azaltma çalışmalarına başlayacağız."

"TEMİZLİK VE ISLAH ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLIYORUZ"

Böylece derelerdeki temizlik ve ıslah çalışmalarına hız vermeyi, sel ve taşkın risklerini de azaltmayı hedeflediklerini dile getiren Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak, 16 Nisan'da "Hidro-Meteorolojik Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hazırlık Çalışmaları"nı kapsayan genelgeyi, 81 il valiliklerine gönderdiklerinin bilgisini verdi.

HEDEF CAN VE MAL KAYBINI ÖNLEMEK

Bakan Yerlikaya, birincil amaçlarının, bu tür afetlerde oluşabilecek can ve mal kayıplarının önlenmesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca yeni kurulan İklim Kaynaklı Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda valiliklerimiz, il AFAD müdürlüklerimiz ve DSİ ile birlikte sel ve su taşkını afetlerine yönelik risk azaltma faaliyetlerini sürdürüyor, dere yatakları üzerindeki yerleşim yerlerinde, farkındalık ve erken uyarı sistemiyle ilgili eğitim faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Mayıs ayından itibarense Karadeniz Bölgemizden başlayarak sel ve taşkın riski taşıyan derelerimizde temizlik ve ıslah çalışmalarımıza başlıyoruz. Başta DSİ olmak üzere, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve İklim Değişikliği Başkanlığı gibi paydaşlarımızla, iklim kaynaklı afetlere yönelik işbirliği içinde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."