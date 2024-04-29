Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel görüşmesinin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel görüşmesinin 2 Mayıs Perşembe günü yapılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in yüz yüze yapacağı görüşmenin tarihi belli oldu.

2 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirileceği öğrenilen görüşmenin yeri ise henüz belli değil.

Öte yandan CHP lideri Özel, Erdoğan'la Çankaya Köşkü'nde görüşmeyi tercih edeceğini, ancak Beştepe'ye davet ederse oraya da gideceğini açıklamıştı.

Erdoğan ve Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda kısa bir sohbet gerçekleştirip, randevulaşmıştı.

HANGİ KONULARI KONUŞACAKLAR?

CHP lideri Özel, siyasi gündemin ilk sırasında yer alan görüşmede hangi konuları masaya getireceğini anlattı.

Sözcü gazetesine konuşan Özel, emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, Can Atalay’ın durumu, Gezi Parkı davası, 1 Mayıs’ta Taksim’in kutlamalara kapatılması ve anayasa değişikliği ile dış politikadaki durumu gündeme getireceğini söyledi.

"VİZE SORUNU BİRLİKTE ÇÖZÜLMELİ"

“Biz Türkiye’de ana muhalefet partisiyiz ama biz yurtdışında olduğumuzda Türkiye’nin partisiyiz.” ifadelerini kullanan Özgür Özel, vize sorununun iktidar ve muhalefetin işbirliğiyle halledilmesi gerektiğini söyledi.

FİLİSTİN HASSASİYETİNİ ANLATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Filistin konusundaki hassasiyetlerini de anlatacağını söyleyen Özgür Özel, “Filistin için dünyadaki 140 lidere mektup yazdım. Bunların 18’i cumhurbaşkanı ile başbakan. Çok yakında Filistin’e Ramallah’a gideceğim. Azerbaycan’a gideceğim.” diye konuştu.