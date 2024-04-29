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Haberler > Dünya > Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Riyad'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Riyad'ta bir araya geldi.

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'de sağlanması planlanan ateşkes ile ilgili istişarelerde bulunmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz gün Çin'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de ateşkes konusunu görüşmek üzere bugün Suudi Arabistan'a gelmişti.

Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller'ın açıklamasına göre, Gazze'de esirlerin serbest bırakılmasını garanti eden bir ateşkesin sağlanması için görüşmeler gerçekleştiriyor.

Fidan-Blinken görüşmesinde, Gazze'ye gönderilen insani yardımlardaki son durum tartışıldı.

KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISINA KATILACAK

Blinken, bölgesel güvenlik alanında koordinasyonu artırmak amacıyla Körfez İşbirliği Konseyi bakanlar toplantısına katılacak ve Küresel İşbirliği, Büyüme ve Kalkınma için Dünya Ekonomik Forumu Özel Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Gazze konulu toplantılara katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Riyad'ta bir araya geldi. - 1. Resimi

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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