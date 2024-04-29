Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Riyad'ta bir araya geldi.

Düzenleyen: Mustafa Aydoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Nisan 2024 15:00 - Güncelleme: 29 Nisan 2024 15:04 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Gazze'de sağlanması planlanan ateşkes ile ilgili istişarelerde bulunmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme gerçekleştirdi.