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Blinken'e BBC muhabirinden soğuk duş: Gazze sorusu zor durumda bıraktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BBC'ye röportaj veren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Ukrayna'daki tutumu ile İsrail'e yönelik politikası hakkında soru soran muhabir karşısında ecel terleri döktü. BBC muhabiri Laura Bicker, Blinken'e, "ikiyüzlüsünüz" imasında bulundu.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına büyük oranda destek olan ve uluslararası alanda İsrail'in avukatlığını yapmakta geri durmayan ABD, uluslararası alanda tepki görmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin ziyareti sırasında BBC'ye röportaj verdi. 

GAZZE'DE TRAJEDİ VE BİNLERCE KAYBA NEDEN OLMUYOR MUSUNUZ? 

BBC muhabirinin soruları karşısında çoğu zaman afallayan ve cevap vermekte zorlandığı gözlemlenen Antony Blinken, BBC muhabiri Laura Bicker'ın "Çin'i Rusya'ya güvenlik bileşenleri satmak ve bu nedenle savaşı uzatmakla suçluyorsunuz. Peki aynısını siz yaparak Gazze'de trajedi ve binlerce kayba neden olmuyor musunuz? ABD'yi ikiyüzlü gibi göstermek konusunda çok başarılısınız." sözleri üzerine makul bir cevap verememesi, sosyal medyada gündem oldu.

"ABD'NİN GÜVENİLİRLİĞİNİ SARSTINIZ"

Muhabirin sözleri karşısında şaşkınlığını gizlemeye çalışan Blinken, muhabirin" Siz İsrail’e silah tedarik ederken Çin’den Rusya’ya silah değil parça tedarikini durdurmasını istiyorsunuz. Bu da Amerika Birleşik Devletleri’nin sadece Çin’de değil, tüm dünyada güvenilirliğini sarsıyor." ifadelerine karşı da kayda değer bir cevap veremedi.

BLİNKEN ÇİN'İ UYARDI

Blinken, Çin ziyareti sırasında ise Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den, Çin'in Rusya'ya destek olmamasını ve silah tedarik etmemesini rica etti. Aksi takdirde ABD'nin Çin'e karşı harekete geçeceğini vurgulayan Blinken, Çin'e karşı üstü kapalı şekilde yeni bir "Ticaret Savaşları" tehdidinde bulundu.

 

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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