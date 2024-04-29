ABD'de Yahudi lobisini korkutan eylemler: Üniversiteler Gazze için ayakta!

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Gazze'de bir nesli yok etti! Netanyahu’yu hapse girme korkusu sardı

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ABD'de Columbia Üniversitesi'nde başlayarak ülkenin dört bir yanına yayılan Gazze protestoları, Yahudi lobisinin baskılarına rağmen devam ediyor.

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan Gazze protestosu gerginliği devam ediyor. Öğrenciler, protestolarında 2. haftayı geride bıraktı. Öğrenciler geçtiğimiz hafta üniversite kampüsüne kamp kurmuş ve polis müdahalesi il karşılaşmıştı.

"İSRAİL İLE İLİŞKİLERİNİZİ KESİN"

Öğrenciler, talepleri karşılanıncaya kadar eylemlerini sonlandırmayacaklarını kaydetti. Geçtiğimiz hafta eylem başladığında yaklaşık 100 öğrenci rektörlük tarafından üniversiteden uzaklaştırılmıştı.

Eylemlerini sürdüren öğrencilerin ilk talebi, uzaklaştırılan öğrencilerin yeniden okula dönmesi. Öğrenciler ayrıca üniversite yönetiminin, İsrail ile bağlantısı olan şirketlerle ilişkilerini kesmesini istiyor.

İKİ GRUP KARŞI KARŞIYA GELDİ

ABD'nin Los Angeles kentinde yer alan California Üniversitesi'nde (UCLA) ise öğrencilerinin kampüste kurduğu Gazze Dayanışma Kampı üçüncü gününde devam ederken, İsrail destekçileri ile Filistin destekçileri karşı karşıya geldi. İsrail yanlısı grup, slogan atarak Gazze'deki soykırımı protesto eden Filistin destekçisi öğrencilere müdahale ederek yeni bir provokasyona imza attı.

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MİCHİGAN ÜNİVERSİTESİ'NE DE SIÇRADI

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında Gazze protestosu gerginliği devam ederken, İsrail’in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de yayıldı.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için kamp kuran Michigan State Üniversitesi öğrencilerinin eylemleri kampüste devam ediyor.

Öğrenciler, ellerinde İsrail'in katlettiği çocukların fotoğraflarını tutarak, "İsrail rejimine daha fazla finansman yok" sloganları attı.