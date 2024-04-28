Filistin Devlet Başkanı Abbas: Refah saldırısını ancak ABD durdurabilir
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Dünya Ekonomik Forumu'nun özel bir toplantısında Refah Sınır Kapısına birkaç gün içerisinde bir saldırı beklediklerini ve bunu ancak ABD'nin durdurabileceğini söyledi.
Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve 2 gün sürecek Dünya Ekonomik Forumu başladı. Forumun gündeminde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de başlattığı saldırılar bulunuyor.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun özel bir toplantısında konuştu. Refah'a yönelik saldırının birkaç gün içinde gerçekleşmesini beklediklerini ve bunun ancak ABD tarafından durdurulabileceğini ifade etti. Devlet Başkanı Abbas konuşmasında İsrail'in bir buçuk milyon Filistinliyi barındıran Refah'a saldırmasını ancak ABD'nin durdurabileceğini söyledi.
NÜFUSUN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ZORLAR
Abbas, olası bir saldırının Filistin nüfusunun büyük bölümünü bölgeden kaçmaya zorlayabileceğini sözlerine ekledi.
Dünya Ekonomik Forumu'nun özel bi toplantısında Abbas "Amerika Birleşik Devletleri'ne İsrail'den Refah saldırısını gerçekleştirmemesini istemesi çağrısında bulunuyoruz. İsrail'in bu suçu işlemesini engelleyebilecek tek ülke Amerika'dır" dedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi