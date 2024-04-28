Filistin Devlet Başkanı Abbas: Refah saldırısını ancak ABD durdurabilir

Düzenleyen: Selin Atış / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Nisan 2024 21:16 - Güncelleme: 28 Nisan 2024 21:36 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Dünya Ekonomik Forumu'nun özel bir toplantısında Refah Sınır Kapısına birkaç gün içerisinde bir saldırı beklediklerini ve bunu ancak ABD'nin durdurabileceğini söyledi.