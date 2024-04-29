Gazze'de bir nesli yok etti! Netanyahu’yu hapse girme korkusu sardı

Gazze'de bir nesli yok eden İsrail Başbakanı, Başkan Biden ve AB liderlerini arayıp “Kurtarın beni” dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından kendisi hakkında bir tutuklama emri çıkarılması ihtimali konusunda “gergin” olduğu bildirildi.

NETANYAHU'YU BIDEN'DEN YARDIM İSTEDİ

İsrail’in Maariv gazetesinin haberine göre, Netanyahu’nun son birkaç gün içinde başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere kendisine yönelik tutuklama emri çıkarılmasını engellemek amacıyla uluslararası liderler ve yetkililerle çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi. İsrail Başbakanı’nın, Başkan Biden’a muhtemel tutuklama emrine karşı harekete geçmesi için dolaylı olarak baskı yapmaya çalıştığı ifade edildi.

GAZZE'DE BİR NESLİ YOK OLDU

Gazze’deki Hükûmet Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze Şeridi’nde her 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğünü belirterek “İsrail şu ana kadar 14 bin 800’ü çocuk olmak üzere 34 binden fazla Filistinliyi öldürdü, 77 bin 437 kişi de yaraladı” dedi. Gazze Şeridi’nde yüzde 70’i çocuk ve kadın olmak üzere 7 bin kişinin hâlen kayıp olduğunu belirten Sevabite, yaklaşık 17 bin çocuğun anne ya da babasının İsrail saldırıları sonucu öldüğünü, enkaz altında kaldığını ya da zorla alıkonulduğunu kaydetti. Basın Ofisi Müdürü Sevabite şöyle devam etti: Gazze Şeridi’nde 120 bin bebeğin süt ve gıdaya ihtiyacı var ancak abluka ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde yaşayan herkese karşı uyguladığı açlık politikası nedeniyle bunu gidermek mümkün değil.