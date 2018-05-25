AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi  Başkanı Mustafa Yeneroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın çifte  standartlı tutumunu eleştirerek "Türkiye'yi tehdit eden her türlü unsur  Almanya'da rahatlıkla her türlü eylemi yapabilirken, sözde seçim kampanyası  yasağı sadece AK Parti için geçerli." dedi.

Yeneroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Halk oylaması sürecinde AK Partili vekiller havaalanında karşılanıp  halkla temas etmesinler diye peşlerine polis takılırken, 24 Haziran seçimleri  öncesi görüyoruz ki HDP'li milletvekilleri Almanya'da terör örgütü PKK yapısının  organizasyonuyla Almanya'nın her yerinde açık hava mitingleri, salon toplantıları  yapmaktalar ve özellikle de Türkiye'nin iç güvenliğini tehdit eden unsurlarla  birlikte Almanya'nın sessiz kaldığı bir seçim kampanyasını en güçlü biçimde  yürütmekteler."

Alman hükümetini son haftalarda yapılan programlarla ilgili defaatle  ikaz edip bilgilendirdiklerine işaret eden Yeneroğlu, "Kendilerini yasağı  uygulaması, hukuk devleti ilkelerine riayet edip kendi belirledikleri kuralları  uygulamaları noktasında ikaz ettik fakat görmekteyiz ki şimdiye kadar kimse oralı  değil. Önümüzdeki günlerde HDP'li milletvekilleri yine PKK'nın organizasyonuyla  Almanya'nın her yerinde programlarını sürdürmekteler." ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu, yarın Köln'de HDP'nin düzenlemeyi planladığı açık hava  mitingiyle ilgili, "Bunun tabii ki kabul edilmesi mümkün değil. Almanya'nın  Türkiye'deki seçimlerle ilgili taraf tuttuğunu, Türkiye'nin iç işlerine  karıştığını ve kesinliklikle ikili ilişkilerimizi zedeleyecek bir tutum içinde  olduğunu özellikle kamuoyunun bilmesini istiyoruz." dedi.

Almanya'daki Türk toplumuna açık çağrıda bulunan Yeneroğlu,  "Vatandaşlarımız bu oyunu görsün, ona göre oyunu versin. Türkiye aleyhtarlarının  faaliyetlerini gören Türkiye sevdalılarını sandıkta tepkilerini koymaya davet  ediyorum." diye konuştu.

"YASAK DEMOKRASİYLE BAĞDAŞMIYOR"

AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Zafer Sırakaya da  Almanya'nın Türkiye'deki seçimler için uyguladığı kampanya yasağının demokrasiyle  bağdaşır bir yanının bulunmadığını söyledi.

Sırakaya, "Bu yasak konulduktan sonra, sadece bir siyasi partiye  yönelik yapılıp diğer siyasi partilere yönelik bu uygulamanın yapılmamış olması  açıkçası Türk siyasetine çok açık bir müdahale olarak görmek gerektiği  kanısındayım." dedi.

Almanya'nın yaklaşımının demokrasi adına büyük bir ayıp olduğunu  belirten Sırakaya, demokrasilerde fikir özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün ve  toplanma özgürlüğünün vazgeçilmez olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla demokrasi özürlü olan bir yapının kalkıp dünyaya  demokrasi dersi vermesinin de hiçbir şekilde insanların gönlünde, düşüncelerinde  bir karşılığı olmadığı düşüncesindeyim."

Sırakaya, Alman makamlarından söz konusu ayıbı gidermesini isteyerek,  "Çünkü toplum bunu çok net bir şekilde görüyor. Her ne kadar burada siyasetçiler  ve Batı medyası üç maymunu oynasa da insanların burada gözü de gönlü de açık ve  Türk seçmeninin bunlara cevabını 24 Haziran'da çok net bir şekilde vereceği  inancındayım." ifadelerini kullandı.