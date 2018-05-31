Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



AK Parti, seçimlerde yurt içinde sandık, seçim kurulu ve sonuç alım sistemi görevlilerinden oluşan 1 milyon kişi ile sahada olacak. Yurt dışındaki görevliler de eklendiğinde yaklaşık 2 milyon kişi seçim süresince görev yapacak. Her ilden 3 hukukçu, 3 eğitimci olmak üzere toplam 486 kişinin sandık eğitimleri başladı. Eğitim alan bu 486 kişi, il ve ilçelerde görev alacak sandık müşahitlerine 10 gün boyunca sandık eğitimi verecek. Müşahitlere, seçim günü ve akşamı ne yapacakları, şikâyet ve itirazlar ile seçim materyalleri hakkında eğitim verilecek. İllerdeki eğitimlerin 2 Haziran’da yapılması planlanıyor.

Seçim günü sandıkta görev alacak öğretmenler için de tedbirler alınıyor. Okullara gönderilen genelgelerde, sandık kurullarında başkan ve üye olarak görev alacak öğretmenlerin seçim iş ve işlemlerin sağlık ve düzen içerisinde yerine getirilebilmesi, seçmen iradesinin dürüst biçimde sandığa yansıması için görevli oldukları sürelerde görev yaptıkları yerlerde bulunmaları talep edildi. Ayrıca, görev alacakların daha önce terör örgütlerine bulaşmış ya da soruşturması devam eden veya soruşturma geçirdiği hâlde göreve iade edilenlerin de listeye dâhil edilmemesi istendi. Kura ile belirlenen sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin daha sonra mazeret bildirmeleri durumunda (Zorunlu mazeret dışında) mazeretlerinin dikkate alınmayacağı konusunda uyarı yapıldı.